Infortunio per Francesca Fialdini: lascia momentaneamente Ballando con le stelle per due costole rotte





Francesca Fialdini e il suo maestro di ballo, Giovanni Pernice, sono stati costretti a lasciare temporaneamente il programma Ballando con le stelle. La conduttrice, che già stava affrontando un infortunio al piede, ha recentemente scoperto di avere anche due costole fratturate. Questa situazione la obbliga a fermarsi e a interrompere momentaneamente la competizione, con la speranza di poter rientrare più avanti.





Dopo aver appreso della frattura alle costole, Fialdini ha comunicato per prima cosa a Pernice la necessità di interrompere gli allenamenti. I medici le hanno consigliato di astenersi da qualsiasi attività fisica per consentire una guarigione adeguata. La struttura del programma prevede una puntata di ripescaggio tra due settimane, il che potrebbe offrire a Fialdini la possibilità di tornare in gara, a condizione che si formi un callo osseo sufficiente per riprendere gli allenamenti.

La notizia della temporanea uscita di scena di Fialdini segna una battuta d’arresto per una coppia che era considerata tra le favorite per la vittoria finale. Fialdini, affiancata da Pernice, ha dimostrato un talento sorprendente e una notevole abilità nel ballo, qualità che l’hanno portata a guadagnare l’ammirazione di molti giurati. Alcuni di loro avevano persino ipotizzato che potesse essere lei a conquistare la coppa. Nonostante il recupero sia ancora possibile, il percorso di Fialdini verso la finale si è fatto improvvisamente più difficile rispetto a quanto previsto fino a questo momento.

Il maestro di ballo, Giovanni Pernice, ha espresso il suo supporto per la partner, sottolineando l’importanza di prendersi il tempo necessario per guarire. “La salute è la priorità”, ha dichiarato, evidenziando come sia fondamentale che Fialdini si riprenda completamente prima di riprendere le prove e tornare in pista. Questa situazione ha inevitabilmente sollevato preoccupazioni tra i fan e gli appassionati del programma, molti dei quali sperano di rivedere la coppia danzare insieme al più presto.

Il programma, che ha riscosso un grande successo di pubblico, continua a proseguire senza di loro, ma la loro assenza si fa sentire. La competizione è intensa e ogni settimana porta nuove sfide per i concorrenti. Il ripescaggio previsto tra due settimane offre a Fialdini una chance di rientrare, ma questo dipenderà dalla sua capacità di recupero e dalla valutazione dei medici.

La storia di Fialdini e Pernice è stata caratterizzata da momenti di grande emozione e prestazioni straordinarie, e il pubblico ha seguito con interesse il loro percorso. La notizia dell’infortunio ha colto di sorpresa molti fan, che si sono immediatamente mobilitati per esprimere il loro sostegno attraverso i social media. Messaggi di incoraggiamento e affetto sono stati inviati a Fialdini, sottolineando quanto sia amata dal pubblico.



