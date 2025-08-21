Ingerisce soda caustica, grave un bimbo di un anno: ricoverato a Pescara





Un grave incidente domestico ha coinvolto un bambino di un anno, che è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Pescara dopo aver ingerito soda caustica. L’allarme è stato dato dalla madre del piccolo nella giornata di mercoledì 20 agosto, quando ha notato che il figlio mostrava segni di malessere. Il primo intervento è avvenuto presso il presidio medico di Giulianova, ma la gravità della situazione ha reso necessario il trasferimento immediato in una struttura più attrezzata.





Non è ancora chiaro in che modo il bambino sia entrato in contatto con la sostanza chimica, nota per le sue proprietà altamente corrosive e pericolose. La soda caustica, spesso utilizzata per scopi domestici come la pulizia, può causare danni permanenti se ingerita o se entra in contatto con la pelle o le mucose. Nel caso del piccolo, la sostanza ha provocato una seria irritazione delle vie aeree, rendendo indispensabile un intervento medico tempestivo.

Secondo quanto riportato, il bambino è stato stabilizzato dai medici prima di essere trasferito in elicottero a Pescara. Nonostante la gravità dell’incidente, al momento del soccorso il piccolo era vigile, una condizione che ha permesso ai sanitari di agire con più rapidità e precisione. La famiglia, visibilmente scossa dall’accaduto, ha collaborato con i medici per ricostruire l’accaduto e fornire tutte le informazioni utili.

Gli esperti sottolineano che situazioni simili non sono rare e rappresentano un rischio concreto nei contesti domestici. I bambini, per loro natura curiosi e spesso inconsapevoli dei pericoli, possono entrare in contatto con sostanze chimiche lasciate incustodite. È fondamentale che i genitori adottino precauzioni adeguate per evitare incidenti di questo tipo. Conservare prodotti per la pulizia e sostanze chimiche in luoghi difficilmente accessibili ai più piccoli è una delle prime regole da seguire. Sportelli chiusi a chiave o scaffali posizionati in alto sono soluzioni semplici ma efficaci.

In caso di ingestione di soda caustica o altre sostanze pericolose, gli esperti raccomandano di mantenere la calma e agire rapidamente. È importante evitare manovre che potrebbero aggravare la situazione, come indurre il vomito o tentare di neutralizzare la sostanza con altri agenti chimici. La prima azione da compiere è sciacquare accuratamente la bocca del bambino con acqua e contattare immediatamente un centro antiveleni o il pronto soccorso. La tempestività nel contattare il 118 può fare la differenza tra conseguenze gravi e un recupero più rapido.



