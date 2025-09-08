Ippopotamo rovescia imbarcazione con decine di persone: 11 annegati, ci sono anche piccoli





Una tragedia si è verificata in Costa d’Avorio, dove undici persone, tra cui bambini e un neonato, sono annegate dopo che un ippopotamo ha attaccato l’imbarcazione su cui viaggiavano, rovesciandola. L’incidente è avvenuto venerdì mattina 5 settembre nella parte sud-occidentale del paese.





Per cause ancora da accertare, l’animale si è scagliato contro la barca mentre questa navigava a motore lungo il fiume Sassandra, nei pressi della città di Buyo. Sotto i colpi dell’ippopotamo, l’imbarcazione si è capovolta, gettando tutti gli occupanti in acqua. Molti di loro non sapevano nuotare, tra cui donne, bambini e un neonato, che sono annegati. Solo tre persone sono riuscite a salvarsi.

La notizia è stata confermata da una rappresentante del governo locale, la ministra della coesione e della solidarietà. “È con profondo dolore che abbiamo appreso che undici persone, tra cui donne, bambini e un neonato, sono scomparse a seguito del ribaltamento di un’imbarcazione causato da un ippopotamo”, ha dichiarato il funzionario governativo, specificando che solo tre persone sono state tratte in salvo, mentre le altre sono considerate ufficialmente disperse.

“Il Governo della Costa d’Avorio si unisce al dolore dei familiari delle vittime ed esprime la sua solidarietà ai sopravvissuti”, ha aggiunto la ministra.

La popolazione di ippopotami in Costa d’Avorio è stimata in circa 500 individui, distribuiti su diversi fiumi, in particolare il Sassandra. Secondo uno studio locale, l’ippopotamo è una delle specie più coinvolte negli incidenti con l’uomo, essendo molto territoriale e aggressiva. Gli spostamenti in barca sono molto comuni nel paese e i naufragi mortali non sono rari.



