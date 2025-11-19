Irama: “Il gossip mi stava stretto, con Giulia De Lellis facevo parte di un circuito”





Il cantante Irama ha recentemente rilasciato un’intervista in cui ha condiviso riflessioni significative sulla sua carriera, a partire dalla partecipazione al talent show Amici nel 2018 fino alle difficoltà legate all’esposizione mediatica. In modo chiaro e diretto, Irama ha affermato di preferire mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori del gossip, sottolineando che la sua vera ambizione è essere ricordato per la sua musica.





Riguardo alla sua vita personale, Irama ha espresso un certo imbarazzo per il fatto di apparire su riviste che trattano argomenti a lui poco graditi. Ha dichiarato: “Mi vergogno a finire su certe riviste che parlano di cose che non mi interessano. Spero non mi ricordino per questo, ma per la musica. Se non dovessero ricordarmi per la musica, per me vorrebbe dire aver fallito”. Questa dichiarazione evidenzia il suo desiderio di essere valutato per il suo talento artistico piuttosto che per la sua vita privata.

Il cantante ha anche condiviso le difficoltà vissute a causa della sovraesposizione mediatica, che è aumentata soprattutto durante la sua relazione con Giulia De Lellis nel 2018. Pur non nominando esplicitamente la sua ex compagna, il riferimento è chiaro. Irama ha affermato: “Ho sofferto il gossip, soprattutto quando l’altra persona era più dentro quel mondo. Io non ho mai voluto raccontare apertamente le mie relazioni, non perché avessi qualcosa da nascondere, ma perché le considero private. Ognuno dovrebbe scegliere cosa mostrare e cosa no”.

Un episodio significativo che ha vissuto è stato quando è stato fotografato dai paparazzi a Parigi. In quel periodo, si trovava in una fase di transizione nella sua vita sentimentale, e ha descritto quell’esperienza come particolarmente pesante: “Ero lì con un amico, ma in quel periodo mi trovavo in mezzo a storie che stavano finendo e altre che stavano iniziando, è stato pesante”. Questo episodio mette in luce le pressioni che i personaggi pubblici affrontano, specialmente quando le loro relazioni personali diventano oggetto di interesse pubblico.

Irama ha anche affrontato il tema del pregiudizio che spesso colpisce chi proviene dai talent show. Ha spiegato che, nonostante il suo percorso ad Amici sia stato fondamentale per la sua carriera, molti artisti che emergono da questi programmi devono affrontare maggiori difficoltà per essere considerati credibili nel panorama musicale italiano. Ha affermato che esiste una percezione errata secondo cui le parole di un artista proveniente da un talent abbiano meno valore rispetto a quelle di chi non ha mai partecipato a questi show. “C’è un pregiudizio verso chi arriva dai talent”, ha detto, sottolineando come questo non abbia alcuna logica.

Irama ha citato esempi di artisti di successo che hanno avuto esperienze simili, come James Arthur, che è emerso da X Factor, e Drake, che ha iniziato la sua carriera su Disney Channel. Questi riferimenti servono a dimostrare che il talento non è limitato a chi ha un percorso tradizionale e che molti artisti di successo hanno iniziato la loro carriera in contesti simili.

La sua esperienza ad Amici è stata quindi vista come un trampolino di lancio, ma anche come un punto di partenza da cui ha dovuto lavorare duramente per guadagnarsi il rispetto e la credibilità nel mondo della musica. Irama ha ribadito l’importanza di essere riconosciuto per il proprio lavoro, piuttosto che per il contesto da cui si proviene.



