“Italiano per caso, riluttante a esserlo”: le parole di Augias su Sinner scatenano la polemica

Le dichiarazioni di Corrado Augias su Jannik Sinner hanno acceso un acceso dibattito. In un editoriale pubblicato su Repubblica, il giornalista ha elogiato il talento del giovane tennista altoatesino, ma ha anche espresso alcune considerazioni controverse sulla sua identità italiana. Le sue parole hanno suscitato reazioni, tra cui quella di Arno Kompatscher, Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano e della Regione Autonoma del Trentino Alto Adige.





Nell’articolo intitolato “Bolzano tra Sinner e il voto”, Corrado Augias ha riconosciuto le straordinarie capacità atletiche di Jannik Sinner, definendolo “un atleta di eccezionale talento”. Ha anche sottolineato l’orgoglio di vederlo rappresentare l’Italia con la maglia azzurra. Tuttavia, il giornalista ha aggiunto un commento che ha sollevato molte critiche: “Tuttavia, Sinner resta un ‘italiano’ riluttante“. Questa affermazione si riferisce, in particolare, al rifiuto del tennista di partecipare a un incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale.

Augias ha poi concluso il suo editoriale con una riflessione più ampia: “In breve, Jannik resta un italiano per caso, figlio dell’ambigua situazione di quella provincia di Bolzano dove domenica prossima si andrà al voto di ballottaggio“. Questa frase ha generato un acceso dibattito, portando molti a interrogarsi sul significato e sulle implicazioni delle sue parole.

La risposta non si è fatta attendere. Arno Kompatscher, Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, ha deciso di replicare con una lettera aperta pubblicata su Repubblica. Nel suo intervento, il Presidente ha affrontato il tema dell’identità nazionale e delle peculiarità storiche e culturali del territorio che rappresenta. Ha scritto: “Mi dispiace sempre molto vedere giudicata l’italianità dei sudtirolesi di lingua tedesca e ladina, questo mi porta ad empatizzare anche verso tutte le altre patenti di italianità che vengono rivolte alle persone che – per una ragione o per l’altra – divergono dallo stereotipo classico che la narrazione del Paese ha creato nel tempo“.

Kompatscher ha poi aggiunto una riflessione più ampia sul concetto di identità nazionale: “Mi inquieta, infatti, vedere che ancora oggi non siamo paghi dell’insegnamento che il concetto del popolo unico, di una monolitica identità nazionale, è ciò che ha contribuito in primo luogo al disastro della prima metà del secolo scorso. Confido pertanto che, nell’esprimere il mio punto di vista in merito, possa contribuire a modificare questo modo, secondo me pericoloso, di concepire l’identità nazionale“.

Le parole del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano mettono in evidenza la complessità delle dinamiche culturali e linguistiche presenti nella regione dell’Alto Adige. La popolazione locale, infatti, è composta da gruppi linguistici diversi – italiano, tedesco e ladino – che convivono in un contesto unico nel panorama nazionale. Questa peculiarità storica e culturale rende particolarmente sensibile il tema dell’identità e dell’appartenenza.

La polemica sollevata dalle dichiarazioni di Augias su Sinner si inserisce in un contesto più ampio, che riguarda non solo la percezione dell’identità italiana, ma anche il rapporto tra le diverse comunità linguistiche che abitano la provincia di Bolzano. Mentre alcuni hanno apprezzato il tentativo del giornalista di stimolare una riflessione su questi temi, altri hanno criticato il tono e il contenuto delle sue affermazioni, ritenendole divisive.

Nel frattempo, Jannik Sinner, impegnato nella sua carriera sportiva internazionale, non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla vicenda. Il giovane tennista altoatesino continua a essere uno dei talenti più promettenti del panorama sportivo italiano e mondiale, rappresentando l’Italia con orgoglio nei principali tornei internazionali.