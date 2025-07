Jannik Sinner avanza al secondo turno di Wimbledon dopo aver superato Luca Nardi in un match dominato

Jannik Sinner ha iniziato il suo cammino a Wimbledon con una vittoria netta contro il connazionale Luca Nardi, imponendosi con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-0. Il giovane pesarese, di appena 21 anni, è apparso sopraffatto dalla pressione e dall’esperienza del suo avversario, cedendo progressivamente nel corso del match. Dopo un primo set combattuto, Nardi ha perso fiducia, soprattutto a seguito del break subito all’inizio del secondo set, che ha segnato l’inizio del dominio incontrastato del tennista altoatesino.





“Giocare contro un altro italiano è sempre un peccato, ma qualcuno deve pur passare… quindi sono felice di essere stato io”, ha dichiarato Sinner al termine della partita, dimostrando rispetto per il giovane avversario, che ha faticato a reggere il confronto. La superiorità tecnica e mentale del numero uno italiano è emersa chiaramente, con un crescendo di prestazioni che ha lasciato poco spazio alla replica di Nardi.

Il match si è svolto in condizioni climatiche insolite per Londra, con temperature elevate e un alto tasso di umidità. “Fa molto caldo, c’è molta umidità. Non ricordo l’ultima volta che il tempo a Londra è stato così”, ha commentato Sinner, sottolineando come il clima sia stato una delle poche difficoltà da affrontare durante l’incontro.

Ora, al secondo turno, Sinner si troverà di fronte l’australiano Aleksandar Vukic, attualmente numero 93 del ranking mondiale. I precedenti tra i due tennisti sono favorevoli all’italiano: entrambe le sfide disputate in passato si sono concluse con una vittoria netta per Sinner, senza perdere alcun set. La prima risale al 2021 sul cemento outdoor di Melbourne, mentre la seconda al 2022 sul cemento indoor di Sofia. Nonostante ciò, il tennista italiano non sottovaluterà l’avversario, consapevole dell’importanza di mantenere alta la concentrazione.

Dopo la delusione del Roland Garros, dove non è riuscito a raggiungere i risultati sperati, Sinner sembra determinato a sfruttare al massimo le opportunità offerte da Wimbledon. “Sì, è un nuovo torneo. Nuove opportunità. Nuove sfide”, ha affermato con compostezza, mostrando la sua attitudine positiva e la volontà di guardare avanti.

Uno degli aspetti su cui il team di Sinner ha lavorato intensamente nelle ultime settimane è stato il servizio, come confermato dallo stesso tennista: “Abbiamo lavorato molto sul servizio dopo Halle. E oggi, soprattutto nei momenti importanti, ho sentito di servire molto bene”. Questa componente del gioco potrebbe rivelarsi decisiva nei prossimi incontri, soprattutto contro avversari più ostici.

La vittoria contro Nardi rappresenta un importante passo avanti per Sinner, che ha dimostrato una gestione impeccabile del match. Senza mai forzare troppo i ritmi, l’altoatesino ha saputo adattarsi alle esigenze della partita, alzando il livello del suo gioco solo quando necessario per chiudere rapidamente i conti. La capacità di gestire le energie e di mantenere la lucidità sarà fondamentale per affrontare le sfide successive.

Il prossimo ostacolo, Aleksandar Vukic, non dovrebbe rappresentare una minaccia insormontabile per il numero uno italiano. Tuttavia, ogni incontro a Wimbledon porta con sé delle insidie, e Sinner sarà chiamato a mantenere la concentrazione per evitare sorprese. Questo secondo turno potrebbe essere un’occasione per affinare ulteriormente il suo gioco e prepararsi ai test più impegnativi che lo attendono nel prosieguo del torneo.

Con questa vittoria convincente, Jannik Sinner conferma il suo ruolo di protagonista nel panorama tennistico internazionale e alimenta le speranze dei tifosi italiani per un percorso brillante a Wimbledon. Resta da vedere se riuscirà a mantenere questo livello di gioco e a spingersi sempre più avanti nel torneo londinese.