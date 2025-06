Jannik Sinner chiarisce la scelta di Emma Navarro come compagna di doppio misto allo US Open, svelando che l’incontro tra i due è avvenuto solo il giorno prima

Durante una conferenza stampa a Wimbledon, Jannik Sinner ha affrontato diversi argomenti, tra cui il recente cambio all’interno del suo team e la decisione di giocare il doppio misto allo US Open con Emma Navarro. La rivelazione ha suscitato ilarità tra i presenti, grazie alla schiettezza del tennista altoatesino.





La conferenza, tenutasi sabato, si è inizialmente concentrata sull’annuncio del 23enne riguardo alla separazione dal preparatore atletico Marco Panichi e dal fisioterapista Ulises Badio. Nonostante le numerose domande, Sinner ha minimizzato l’accaduto, spiegando che non c’è stato “nulla di grave”, ma semplicemente il desiderio di “fare qualcosa di diverso”. Ha anche sottolineato l’importanza di avere intorno a sé persone “oneste” e in grado di collaborare armoniosamente con il resto del team, facendo un paragone con il lavoro di suo padre, cuoco di professione.

Tuttavia, l’atmosfera si è alleggerita quando un giornalista ha chiesto a Sinner come fosse nata l’idea di giocare il doppio misto con Emma Navarro. La risposta del tennista italiano ha sorpreso tutti: “Beh, è stato molto inaspettato, a dire il vero”, ha ammesso ridendo. Ha poi aggiunto: “L’ho incontrata ieri per la prima volta. Non ci siamo mai parlati né scambiati messaggi”.

Emma Navarro, attualmente numero 10 al mondo nel tennis femminile, è stata scelta per formare una coppia con Sinner su suggerimento degli organizzatori del torneo. “Sai, loro, il torneo, volevano che noi giocassimo insieme, viste certe coppie che erano già state formate. Quindi, sai, la scelta non era ampia”, ha spiegato il tennista. Nonostante ciò, si è detto entusiasta della collaborazione: “Sono molto felice di giocare con Emma. Le ho detto: ‘Sii pronta a non arrabbiarti con me per i miei ottimi colpi al volo…’. Sai, nel doppio io faccio fatica. Quindi vediamo”.

L’idea di vedere uno dei migliori giocatori di singolare impegnarsi nel doppio misto è stata accolta con entusiasmo da parte dei tifosi e dello stesso Sinner, che ha dichiarato: “Penso che sia molto emozionante per i tifosi vedere qualcosa di diverso. Il miglior giocatore di singolare che gioca in doppio è sempre qualcosa di divertente da guardare. Penso che le squadre siano di un livello molto alto, coi migliori giocatori in campo. Non vedo l’ora”.

Alla domanda se fosse stato effettivamente il torneo a decidere la coppia, Sinner ha risposto con un sorriso: “Sì, più o meno, sai”. Ha poi concluso scherzando: “Spero di incontrarla ancora, prima della prima volta in cui giocheremo assieme…”.