Jasmine Paolini perde la finale di Cincinnati, incoraggia Sinner: “Ci vediamo all’US Open”





La finale del torneo di Cincinnati ha regalato emozioni contrastanti per i protagonisti italiani. Nel singolare femminile, Jasmine Paolini ha ceduto il titolo a Iga Swiatek, che si è imposta con il punteggio di 7-5, 6-4. La polacca, attuale numero 2 al mondo, ha confermato la sua superiorità, conquistando il 24° trofeo della sua carriera e l’11° titolo nel circuito WTA. Nonostante la sconfitta, Paolini ha mostrato grande sportività e determinazione, guadagnando un posto in più nel ranking mondiale, passando dalla nona all’ottava posizione.





La partita è stata combattuta, soprattutto nel primo set, dove l’italiana ha messo in difficoltà la sua avversaria. Tuttavia, Swiatek ha dimostrato di essere su un livello superiore, imponendosi con la sua solidità e esperienza. Paolini, reduce da un periodo complicato e senza un allenatore personale, ha comunque trovato il supporto di Federico Gaio, messo a disposizione dalla Federazione Italiana Tennis. Dopo la finale, ha voluto ringraziare il pubblico e chi l’ha sostenuta durante il torneo: “Vorrei ringraziare il pubblico per essere rimasto qui a vederci anche dopo la finale maschile. A Jannik dico coraggio e gli auguro di recuperare per lo US Open. Sono certa che vedrete lui e Carlos in finale tante volte nel corso degli anni, perché sono troppo bravi.”

Non sono mancati i riconoscimenti per la sua compagna di doppio, Sara Errani, che le è stata accanto durante il torneo: “Da lei ho imparato e sto imparando tanto. Sono molto felice di aver giocato qui: ho avuto due mesi un po’ complicati, qui è andato tutto bene dal primo turno alla finale. Ricorderò l’amore e la passione che il pubblico mi ha riservato.”

La campionessa polacca ha ricambiato i complimenti con parole di stima nei confronti dell’italiana: “Congratulazioni, Jasmine, per quanto hai fatto qui. Come al solito stai giocando alla grande. Spero che giocheremo la finale agli US Open nelle prossime due settimane.”

Passando alla finale maschile, Jannik Sinner ha dovuto abbandonare il match contro Carlos Alcaraz a causa di problemi fisici. Il giovane altoatesino non era in condizioni di sostenere lo stress e lo sforzo della partita, lasciando il campo visibilmente provato. Alcaraz si è mostrato turbato dal ritiro del suo avversario e ha interrotto l’intervista post-vittoria per esprimere il suo dispiacere: “Non so cosa dire.”

Il pubblico di Cincinnati ha accolto con calore entrambi i giocatori, dimostrando grande rispetto per lo spettacolo offerto durante il torneo. Per Sinner, l’obiettivo ora sarà recuperare in vista dello US Open, dove si spera possa tornare in piena forma per affrontare nuove sfide.

La conclusione del torneo ha evidenziato la crescita dei tennisti italiani e la loro capacità di competere ai massimi livelli. Nonostante le difficoltà incontrate da Paolini e Sinner, entrambi hanno dimostrato carattere e determinazione, lasciando intravedere prospettive promettenti per il futuro.

La vittoria di Iga Swiatek a Cincinnati segna un altro importante traguardo nella sua carriera, consolidando la sua posizione tra le migliori del circuito. Per l’Italia, il torneo rappresenta un’opportunità di crescita e un segnale positivo per i prossimi appuntamenti internazionali.



