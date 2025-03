Javier e Alfonso nei guai, una scoperta sconvolgente li travolge fuori dal Grande Fratello: tutto è cambiato

Nella serata di lunedì 24 marzo, il Grande Fratello ha visto l’eliminazione di Javier Martinez, insieme a Luca Giglioli e Shaila Gatta. La sua fidanzata, Helena Prestes, è invece riuscita a conquistare un posto nella finale, diventando la quarta finalista. Questo risultato è stato ottenuto a scapito di Shaila, con cui Helena aveva avuto diversi scontri durante il percorso, specialmente a causa dell’interesse iniziale della modella brasiliana nei confronti di Lorenzo Spolverato, attuale fidanzato dell’ex velina di Striscia la Notizia.





Dopo l’eliminazione, Javier è tornato alla sua vita di tutti i giorni. Nelle ultime ore, ha condiviso alcune storie sui social in cui appare a cena con amici, tra cui Gessica Notaro, nota per la tragica aggressione subita dal suo ex fidanzato. Tuttavia, nonostante i tentativi di riprendere una quotidianità serena, i fan non hanno potuto fare a meno di notare alcuni dettagli che suggerirebbero tensioni tra Javier e alcuni ex concorrenti del reality.

Uno degli elementi che ha attirato maggiormente l’attenzione è stata l’assenza di Alfonso D’Apice durante un incontro tra gli ex partecipanti del Grande Fratello, organizzato subito dopo l’ultima puntata. La scena, condivisa sui social e ricondivisa da diversi protagonisti del programma, mostra il gruppo festeggiare insieme, ma senza la presenza di Alfonso, che nella casa si era sempre dichiarato grande amico di Javier. Questo dettaglio ha suscitato curiosità, soprattutto considerando le dinamiche che coinvolgono Helena Prestes e Chiara Cainelli, molto vicina a Zeudi Di Palma. Quest’ultima aveva avuto più di una discussione con Helena durante il programma.

Un altro aspetto che non è passato inosservato è il fatto che Javier non segue più Alfonso D’Apice sui social. Questo elemento sembra confermare l’ipotesi di un allontanamento tra i due. Secondo alcune indiscrezioni, subito dopo la sua uscita dalla casa, Javier sarebbe stato informato dai suoi amici sull’atteggiamento di Alfonso nei suoi confronti e sulle critiche rivolte a Helena durante le puntate del reality. In particolare, Alfonso era stato l’unico a non alzarsi in studio per applaudire l’ingresso di Helena durante il televoto, un gesto che non è passato inosservato né ai concorrenti né al pubblico.

I fan del programma hanno commentato con entusiasmo e curiosità la situazione sui social. Tra i post più popolari si leggono frasi come: “Forse è ancora presto per dirlo se lo segue o meno, ma spero vivamente gli vengano mostrati i video in cui l’omuncolo tutto è meno che amico di Javi” e “La più bella notizia di oggi è bravo Javi, finalmente hai capito la brutta persona che è il nano”. Altri utenti hanno confermato l’assenza di Alfonso tra i follower di Javier, scrivendo: “Sono andata a controllare e confermo, non lo segue”.

Alcuni fan hanno anche ipotizzato che l’allontanamento di Javier da Alfonso possa essere solo l’inizio di un processo di “presa di coscienza” da parte del modello argentino. Un utente ha scritto: “Bene, è già iniziata la svegliazione. Tra Stefy, Luca, Mattia e Federico magari Amanda lo ha chiamato al telefono, così capirà veramente chi è Helena e cosa non ha fatto per lui senza poterglielo dire”. Questi commenti riflettono il forte coinvolgimento del pubblico nelle dinamiche post-reality, che spesso continuano a generare discussioni anche dopo la fine del programma.

Nel frattempo, Helena Prestes si prepara alla finale del Grande Fratello, dove cercherà di conquistare la vittoria. La modella brasiliana è stata una delle protagoniste più discusse di questa edizione, sia per i suoi scontri con altri concorrenti, sia per la sua relazione con Javier Martinez, che ha spesso fatto discutere sia dentro che fuori la casa. Nonostante le polemiche, Helena è riuscita a guadagnarsi un posto tra i finalisti, dimostrando una grande capacità di resistere alle pressioni del gioco.