Javier Martinez chiude con Helena Prestes: “I tuoi occhi rivelano che provi ancora qualcosa per Lorenzo Spolverato”

Nella puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 17 marzo, il clima si è fatto particolarmente teso tra Javier Martinez e Helena Prestes. Durante il programma, Javier ha visto un video in cui Helena esprimeva il suo dispiacere per come si era conclusa la sua relazione con Lorenzo Spolverato. Questa visione ha scatenato una reazione immediata in Javier, che ha mostrato il suo disappunto nei confronti di Helena, salutandola a malapena al momento della sua eliminazione, prima di rientrare in casa grazie a un bonus.





Dopo la puntata, i due hanno tentato di chiarire la situazione durante la notte, ma Javier ha mantenuto la sua posizione di allontanarsi da Helena. Quest’ultima ha cercato di spiegare che il suo dispiacere riguardava solo il desiderio di mantenere un rapporto pacifico con Lorenzo, ma Javier non si è lasciato convincere. “Quando avete fatto il gioco della recitazione, ho notato uno sguardo diverso,” ha affermato Javier, sottolineando il suo scetticismo riguardo ai sentimenti di Helena.

Di fronte a queste affermazioni, Helena ha manifestato la sua delusione: “Io mi aspetto da te un comportamento diverso”. Tuttavia, Javier ha risposto che anche le sue aspettative erano state tradite: “Anche io mi aspettavo da te un comportamento diverso”. Ha poi espresso il suo convincimento che Helena fosse ancora interessata a Lorenzo, aggiungendo: “Tu hai scritto una lettera a Lorenzo perché ti piaceva, ti piace.”

Helena, cercando di difendersi, ha assicurato a Javier che i suoi sentimenti per Lorenzo erano ormai superati. Ha spiegato che, nonostante il passato burrascoso con lui, non può dimenticare le esperienze vissute: “Io non mi dimentico quello che lui mi ha fatto, ma non mi dimentico di ridere.” Concludendo il suo intervento, ha affermato: “Io non ho nessun rapporto con lui.” Tuttavia, Javier non ha cambiato idea, insistendo: “Rispetta i miei dubbi. Stiamo staccati perché è quello che voglio.”

In un tentativo finale di riavvicinamento, Helena ha dichiarato: “Quello che voglio è baciarti e stare con te,” ma ha trovato una risposta negativa: “Io non lo voglio questo, non mi va di parlare con te.” Javier ha ribadito di non percepire sincerità da parte di Helena, mentre lei lo ha avvertito: “Stai cadendo in una trappola e se continui così mi stanco.”

La situazione tra i due concorrenti si è quindi trasformata in un vero e proprio scontro verbale, con accuse e difese reciproche. La tensione che si è creata ha attirato l’attenzione del pubblico e degli altri concorrenti, rendendo evidente che le dinamiche all’interno della casa sono sempre più complesse.

Questo episodio ha messo in luce non solo le fragilità dei rapporti interpersonali all’interno del Grande Fratello, ma anche come le emozioni possano influenzare il comportamento dei concorrenti. La relazione tra Javier e Helena è ora appesa a un filo, con entrambi i partecipanti che sembrano avere idee molto diverse su come procedere.