Javier rivela a Amanda il suo disagio riguardo la relazione con Helena al Grande Fratello, scatenando reazioni sul web e il volto attonito della concorrente

Al Grande Fratello la storia tra Javier Martinez e Helena Prestes sta continuando a essere uno dei temi più discussi del reality. Dopo essersi scambiati dei teneri baci nelle ultime settimane, la loro relazione sembra aver raggiunto un punto di svolta, ma un’inaspettata confessione di Javier ha scatenato reazioni forti tra i concorrenti e i telespettatori.





Durante una conversazione in cucina con Amanda Lecciso e Iago Garcia, Javier ha rivelato un’importante riflessione sulla sua relazione con Helena. “Non va bene così, non riesco ad aprirmi al 100%. Non ce la faccio, indipendentemente dal fatto che mi piaccia o meno”, ha detto il pallavolista, spiegando di non riuscire a impegnarsi completamente con la ragazza. Amanda, visibilmente sorpresa, gli ha suggerito di seguire il proprio cuore, ma Javier ha continuato: “Io così la illudo. Non mi vedo con lei fuori da qui e non posso fingere”.

La rivelazione di Javier ha lasciato Amanda senza parole, con il volto attonito e incredulo. Questo confronto, che si è svolto sotto gli occhi degli altri concorrenti, ha immediatamente acceso il dibattito sui social. Molti fan del Grande Fratello hanno espresso sorpresa per la secchezza della dichiarazione di Javier, giudicandola come una mossa immatura. “L’indecisione ci sta, ma una frase così secca lascia senza parole. Spero che Helena prenda le distanze, almeno finché Javier non capirà cosa vuole davvero”, ha commentato un utente sui social.

Anche Iago ha osservato il comportamento di Javier, sottolineando che Helena sembra volere un passo più grande nella relazione, mentre lui sembra procedere a una velocità diversa. “Lei vorrebbe più baci, e ogni tanto ci baciamo, ma va a una velocità diversa dalla mia. Vorrei dirle di aspettare”, ha aggiunto Javier.

Questa confessione ha diviso il pubblico, con molti che vedono in Javier un giovane indeciso, mentre altri sostengono che la relazione tra i due non sia destinata a durare fuori dalla Casa. Il prossimo incontro in diretta del Grande Fratello, previsto per il 6 febbraio, promette di essere un momento cruciale per capire come evolverà questa dinamica.