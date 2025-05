Jennifer Lopez ha reagito in modo negativo quando un fan ha tentato di toccarla mentre stava lasciando la sua casa

Ieri mattina, fuori dalla sua mansion a Beverly Hills, Jennifer Lopez è stata filmata mentre reagiva in modo inaspettato dopo che un fan ha tentato di toccarle il braccio mentre stava entrando nel suo veicolo. Vestita con un elegante cappotto bianco e occhiali da sole, J.Lo sembrava composta fino a quando l’interazione improvvisa non è degenerata. “Non toccarmi in quel modo!” ha esclamato, ritraendosi con un’espressione evidente di stupore e rabbia.





La sicurezza è intervenuta prontamente, trattenendo il fan mentre Lopez entrava nel veicolo. Alcuni testimoni hanno riferito che appariva visibilmente turbata e ha sussurrato qualcosa a bassa voce prima di chiudere con forza la porta dell’auto. “Non l’avevo mai vista comportarsi in questo modo,” ha commentato un passante. “Di solito è molto cortese, ma questo era al di là dei limiti accettabili.”

L’individuo, che ha affermato di volere solo ‘una breve fotografia’, è stato allontanato senza che venissero presentate accuse. Tuttavia, le reazioni sui social media sono state varie: alcuni sostengono la necessità di Lopez di avere uno spazio personale, mentre altri hanno criticato la sua reazione eccessiva.

Successivamente, una fonte affidabile vicina a Lopez ha dichiarato a Hollywood Pulse: “Recentemente ha vissuto un notevole stress. La sua reazione in quel momento non era intesa come mancanza di rispetto; piuttosto, era un modo di proteggersi. È comprensibile che chiunque si trovi nella sua posizione risponderebbe in modo simile.”