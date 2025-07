Kate Middleton condivide la sua esperienza di guarigione dal cancro, sottolineando le difficoltà psicologiche e fisiche del percorso e l’importanza del supporto emotivo

La principessa del Galles, Kate Middleton, ha recentemente parlato apertamente del suo percorso di guarigione dal cancro, affrontando temi delicati come le sfide psicologiche e fisiche che seguono la diagnosi e le cure. Durante un incontro con pazienti oncologici presso l’ospedale di Colchester, ha condiviso riflessioni personali sulla complessità del ritorno alla vita quotidiana dopo la malattia.





La moglie del principe William, erede al trono britannico, ha descritto come la diagnosi e il trattamento abbiano trasformato la sua vita, evidenziando le difficoltà di adattarsi a una “nuova normalità”. “Tutti si aspettano che tu stia meglio, ma non è così”, ha affermato la principessa durante l’incontro. Ha spiegato come la chemioterapia rappresenti solo una parte del percorso, seguita da una fase altrettanto impegnativa di recupero fisico ed emotivo.

“La diagnosi ti cambia la vita e le cure sono vere e proprie montagne russe”, ha dichiarato. “È importante approcciare alla terapia con mente, corpo e spirito”. Queste parole sono state pronunciate nel contesto della sua visita al RHS Wellbeing Garden, un’area verde dedicata ai pazienti oncologici, curata proprio da coloro che stanno affrontando il cancro. Il giardino rappresenta uno spazio di riflessione e guarigione, dove i pazienti possono trovare conforto e supporto.

A gennaio, Kate Middleton aveva annunciato di essere in remissione da una forma di tumore non specificata. Da allora, la principessa ha intrapreso un ritorno graduale alla vita pubblica, annullando alcune apparizioni ufficiali, come quella al Royal Ascot, per concentrarsi sul proprio benessere.

Durante l’incontro all’ospedale di Colchester, la principessa ha sottolineato l’importanza di fornire supporto psicologico ai malati e alle loro famiglie. “C’è un’intera fase, quando finisci la chemioterapia, in cui tutti si aspettano che tu stia meglio. Non è affatto così”, ha spiegato. Ha aggiunto che il ritorno alla vita normale richiede tempo e che è fondamentale avere qualcuno che guidi i pazienti in questo processo. “La verità è che dopo un cancro bisogna trovare una ‘nuova normalità’ e questo richiede del tempo”.

La visita della principessa è stata anche l’occasione per donare alcune rose chiamate “Catherine’s Rose” al giardino dell’ospedale. Questo fiore, dedicato a Kate Middleton, simboleggia speranza e resilienza per i pazienti che attraversano momenti difficili. La principessa ha partecipato personalmente alla piantumazione di alcune rose, sottolineando il valore terapeutico di un hobby o di una passione per affrontare le difficoltà legate alla malattia.

Nel corso della visita, Kate Middleton ha parlato dell’impatto emotivo della diagnosi e del trattamento del cancro. “Non cambia la vita solo di chi attraversa la malattia, ma anche dei loro familiari”, ha detto. Ha aggiunto che spesso non si riconosce quanto questa esperienza possa influire sulla mente delle persone coinvolte. “Guarire e trovare la propria dimensione senza dimenticare quello che è stato è come viaggiare su un ottovolante, si attraversano momenti difficilissimi”.

La principessa ha espresso il desiderio che tutti gli ospedali possano disporre di spazi simili al RHS Wellbeing Garden, dove i pazienti possano trovare conforto e supporto durante il percorso di guarigione. “Sarebbe bello se tutti gli ospedali potessero avere una realtà come questa, con un giardino così bello che aiuta i malati a costruirsi una nuova vita e a riflettere su loro stessi”, ha affermato.

La visita si è conclusa con un momento conviviale in cui Kate Middleton si è seduta con pazienti e personale medico per condividere una tazza di tè. Questo gesto simbolico ha sottolineato l’importanza dell’empatia e del sostegno reciproco nel superare le sfide legate alla malattia.

L’iniziativa al RHS Wellbeing Garden rappresenta un esempio concreto di come il supporto emotivo e ambientale possa fare la differenza nel percorso di guarigione dei pazienti oncologici. Kate Middleton continua a essere una figura ispiratrice per molti, dimostrando forza e sensibilità nell’affrontare pubblicamente le difficoltà legate alla sua esperienza personale.