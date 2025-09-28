Katia Ricciarelli shock, confessa che non avrebbe sposato Pippo Baudo se avesse saputo del figlio nascosto e su Magalli ammette che gli darebbe uno schiaffo





Ah, Katia Ricciarelli, che storia incasinata, ragazzi. Dopo la morte di Pippo Baudo, che se n’è andato il 16 agosto a 89 anni, la Ricciarelli si è ritrovata nel mezzo di un casino mediatico mica da ridere. Ha dovuto pure rispondere a tutte quelle accuse che le sono piovute addosso ultimamente, soprattutto da Magalli (che non si sa mai tenere la bocca chiusa). Lei, tra l’incavolato e il depresso, ha detto di sentirsi “triste, delusa e arrabbiata,” soprattutto per tutte le cose che le hanno detto alle spalle. E poi, sentirle da gente che pensava fosse amica, beh, fa male. “Mi fa male che certe cose le ho scoperte solo adesso, dopo anni,” ha detto Katia. Roba da mordersi le mani.





E poi la bomba: “Baudo doveva dirmi che aveva un figlio, non sapevo nulla!” Ha raccontato tutto a Verissimo, da Silvia Toffanin, il 28 settembre. Dice che dopo la morte di Baudo, ci ha sofferto tanto ma—sorpresa!—non sapeva nulla di suo figlio, Alex Baudo. Cioè, non uno sconosciuto, proprio suo figlio. “Non esistono scuse, doveva dirmelo prima che mi sposassi con lui. Fino all’ultimo ha fatto finta di nulla. Mi sento tradita, davvero, sia come moglie che come donna.” E ti credo, Katia.

Ma mica è finita lì. Pare che durante il matrimonio si sia pure dovuta rivolgere a un investigatore privato per vedere che combinava Pippo. “C’erano cose strane che non mi tornavano. Alla fine è venuto fuori che aveva due appartamenti intestati alla segretaria. Lui mi diceva che era solo una brava collaboratrice, fedele. Eh, come no. Sono rimasta malissimo.” Per l’eredità, invece, Katia si tiene fuori: “Non ne voglio sapere nulla, mai avuto bisogno di soldi. E perché dovrei stare zitta? Ho ricevuto una diffida ma non mi interessa, non sono stata rispettata né come donna né come moglie. E tutti sapevano, ma nessuno che parlava.” Bella compagnia, eh?

E poi arriva Magalli, che si mette pure a dire che Katia avrebbe lasciato Pippo da solo in ospedale mentre lei stava al casinò a divertirsi. Katia, giustamente, ha risposto per le rime: “Magalli, prima di parlare dei fatti miei, pensasse ai suoi. La cattiveria non la reggo, non sa niente di come sono andate le cose.” E poi, con quel tono che solo lei sa avere, ha aggiunto: “Non sono violenta, ma se mi capita, una sberla gliela tiro.” Beh, almeno è sincera.

Sul famoso episodio dell’operazione, Katia ha voluto chiarire: altro che gioco d’azzardo, la segretaria non l’aveva nemmeno avvisata che l’intervento era stato anticipato. “Adesso basta, non voglio parlare più con nessuno. Voglio solo stare da sola e soffrire. Se avessi saputo prima certe cose, magari non mi sarei nemmeno sposata. Ho pianto tanto.” E niente, alla fine c’aveva pure le lacrime agli occhi. Che dire, una vera soap opera italiana.



