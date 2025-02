Kekko Silvestre dei Modà fa un bilancio negativo di Sanremo 2025: “Sconfitti, a pezzi e mortificati”

Il Festival di Sanremo 2025 non è stato facile per Kekko Silvestre, leader dei Modà. Pochi giorni prima dell’inizio della kermesse, l’artista ha subito un infortunio cadendo dalle scale dietro le quinte del Teatro Ariston, riportando una contusione al torace. Nonostante il dolore, Silvestre ha deciso di non ritirarsi, portando avanti la sua esibizione con grande determinazione.





I Modà hanno gareggiato con la canzone “Non ti dimentico”, ma si sono classificati ventiduesimi, un risultato che ha lasciato l’amaro in bocca al gruppo e ai suoi fan.

Lo sfogo di Kekko Silvestre su Instagram

Dopo la conclusione del Festival, avvenuta il 15 febbraio, Kekko Silvestre ha condiviso un lungo sfogo su Instagram, raccontando quanto sia stata dura per lui la settimana appena trascorsa. Il leader dei Modà ha espresso tutta la sua frustrazione, ma anche la forza che lo ha spinto a non mollare:

“È stata una settimana durissima, forse la più dura della carriera, ma arrivare a Sanremo con un San Siro sold out e mollare alla prima difficoltà sarebbe stato davvero poco rispettoso nei confronti di tutte quelle persone che ci stavano aspettando.”

Queste parole rivelano il grande senso di responsabilità di Silvestre nei confronti del pubblico che da anni segue con affetto i Modà.

Un bilancio amaro: “Sconfitti e con le ossa rotte”

Nel suo messaggio, Kekko Silvestre ha tracciato un bilancio negativo dell’esperienza a Sanremo, parlando di una vera e propria sconfitta:

“Purtroppo siamo usciti da questo Festival sconfitti e con le ossa rotte, in tutti i sensi, e ovviamente siamo molto amareggiati.”

A questa delusione si è aggiunto un senso di umiliazione, come lo stesso Silvestre ha sottolineato nel suo post:

“La sconfitta, essendo una gara, la accettiamo, ma non accetto invece di farmi umiliare davanti al nostro pubblico, come se fossimo i nemici di qualcuno per motivi che nemmeno conosciamo. Ma la vita è anche questo.”

Alcuni fan hanno ipotizzato che queste parole facciano riferimento alla classifica del Festival, dove i Modà si sono posizionati ultimi nella giuria delle radio e penultimi nella giuria della sala stampa, tv e web.

Uno sguardo al futuro: il tour e San Siro

Nonostante l’amarezza, Kekko Silvestre guarda avanti con determinazione. Il leader dei Modà ha concluso il suo messaggio su Instagram con una nota di speranza, puntando sul futuro e sul prossimo tour della band:

“Ora pensiamo al futuro e al nostro prossimo viaggio: il tour. Prima fermata San Siro.”

Questa frase dimostra che, nonostante le difficoltà, i Modà non hanno intenzione di arrendersi e sono pronti a tornare sul palco con la stessa passione che li ha sempre contraddistinti.