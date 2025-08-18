La borseggiatrice crede di ingannarlo: lui reagisce e la trattiene per i capelli





Un recente video, registrato da turisti stranieri, ha suscitato indignazione e preoccupazione riguardo alla sicurezza a Firenze. Le immagini mostrano una scena di furto in pieno centro, dove un individuo di origine rom sembra agire con impunità, rubando borse e portafogli. Questo episodio ha alimentato un sentimento di frustrazione tra i residenti e ha sollevato interrogativi sulla capacità delle autorità di garantire la sicurezza pubblica.





Nel video, i turisti descrivono la situazione come una vera e propria “barzelletta del mondo”, evidenziando come Firenze, una delle città più belle e visitate d’Italia, stia diventando sinonimo di degrado e insicurezza. La frase “incinta” è stata utilizzata per descrivere la cantilena che i ladri ripetono, un modo per sottolineare la loro apparente invulnerabilità e il fatto che agiscono senza timore di conseguenze legali.

Questa situazione non è nuova per i residenti di Firenze, che da tempo segnalano un aumento della criminalità, in particolare nei luoghi più turistici. I residenti si sentono sempre più impotenti di fronte a un sistema che sembra non punire adeguatamente i trasgressori. “Ci hanno trasformato nella barzelletta del mondo”, afferma un residente, esprimendo il malcontento generale verso la gestione della sicurezza in città.

Le critiche si concentrano anche sulla percezione che alcuni gruppi di attivisti e giudici siano pronti a difendere i trasgressori, contribuendo a una cultura dell’impunità. Secondo i residenti, “tutti questi parassiti vengono qui, sanno che sono e rimarranno impuniti a generazioni”. Questa affermazione riflette un sentimento di sfiducia nei confronti delle istituzioni e della giustizia, percepite come incapaci di affrontare il problema in modo efficace

#Firenze la conoscono bene la cantilena sono “incinta” .. ci hanno trasformato ” la barzelletta del mondo” , tutti questi parassiti vengono qui sanno che sono e rimarranno impuniti a generazioni.#17agosto pic.twitter.com/l1536KqibO — Antonio Benny 🇮🇹 (@benq_antonio) August 17, 2025



