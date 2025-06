La cantante spagnola Aitana si apre su sessualità e pornografia in un’intervista a Vogue, parlando anche del rispetto nei testi musicali e dell’importanza dell’educazione sessuale

La celebre cantante spagnola Aitana ha recentemente condiviso dettagli personali riguardo la sua visione della sessualità in un’intervista con Vogue. Durante la conversazione, ha affrontato argomenti delicati come la pornografia, il sesso, l’educazione sentimentale e la sua vita privata, offrendo una prospettiva sincera e senza filtri. Aitana ha iniziato descrivendo il suo approccio alla sessualità, dichiarando: “Mi considero una persona molto sessuale e molto sensuale”. Ha poi sottolineato un principio che guida la sua esperienza: “L’importante è che accada con qualcuno che ami”.





Nel panorama musicale, Aitana si distingue per il modo in cui tratta il tema del sesso nelle sue canzoni. La popstar, conosciuta anche in Italia per la collaborazione con Sangiovanni, cerca di affrontare questi temi con responsabilità e rispetto. Ha spiegato: “Cerco sempre di trattare questo tema nelle mie canzoni con tutto il rispetto del caso”, notando come questo non sia un approccio comune nella musica contemporanea: “Ci sono molte canzoni del genere urbano che non parlano con rispetto”.

L’intervista è stata anche un’opportunità per Aitana di affrontare una controversia del 2023 legata a una sua coreografia, giudicata da alcuni troppo audace. Ha chiarito: “Se fosse stato qualcosa di veramente osceno, probabilmente non sarebbe stato nel mio stile. A me è sembrato bellissimo”, aggiungendo che la sua reazione alle critiche è stata quella di prolungare la durata della coreografia: “L’ho fatta durare ancora di più”.

Un altro aspetto significativo dell’intervista riguarda le riflessioni di Aitana sull’educazione sessuale. Ha condiviso la sua esperienza personale con la pornografia, rivelando: “Ho iniziato a guardare porno fin da piccola. E ovviamente, questo mi ha dato un’immagine del sesso molto diversa da quella che si vede nei film normali, dove i toni non sono così espliciti o aggressivi”. Criticando il contenuto pornografico, ha osservato: “La pornografia è incentrata sul piacere maschile” e spesso “ha un tono violento”.

Pur essendo spesso sotto i riflettori per le sue relazioni personali, Aitana ha scelto di mantenere un certo riserbo. Ha dichiarato: “La mia carriera si basa sulla musica, non sul gossip”, rifiutando offerte per discutere della sua vita privata. Ha raccontato di essere stata associata a flirt inesistenti, come quello con il tennista Carlos Alcaraz: “Con Carlitos, con cui vado molto d’accordo e con cui non è mai successo nulla, sono arrivata al punto di scrivergli perché mi sentivo persino in colpa”.