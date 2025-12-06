La confessione di Carlo Vanzini: “Tumore al pancreas senza sintomi, la stessa sorte di mia sorella”

Il volto storico delle telecronache di Formula 1 su Sky Sport, Carlo Vanzini, ha comunicato di essere in cura per un tumore al pancreas, una patologia che gli è stata diagnosticata nei mesi scorsi. Il giornalista, 54 anni, ha spiegato di aver scelto di parlarne apertamente dopo che in molti avevano notato il cambiamento del suo aspetto fisico, legato alle terapie in corso.​





Vanzini ha raccontato di essersi definito un “malato fortunato” grazie a una diagnosi arrivata in una fase in cui il tumore è considerato operabile. Diversa era stata la situazione per la sorella Claudia, scomparsa cinque anni fa a causa della stessa malattia, un precedente familiare che ha pesato molto sul suo vissuto.​

La scoperta del tumore è avvenuta a giugno, in maniera del tutto inattesa, dopo l’invito di un collega a sottoporsi a uno screening presso un centro specializzato. Carlo Vanzini ha spiegato di essere arrivato a quel controllo pur senza alcun sintomo, sottolineando come la malattia fosse “asintomatica” al momento della diagnosi.​

Nel corso degli accertamenti, un’ecografia addominale ha evidenziato una lesione che ha richiesto ulteriori esami urgenti, inducendo il giornalista a rivolgersi immediatamente alla moglie Cristina per organizzare il percorso clinico. La scelta di proseguire le valutazioni a Verona è stata motivata anche dal fatto che la sorella era stata seguita in precedenza al San Raffaele di Milano, elemento che ha inciso sul suo equilibrio emotivo.​

Dopo il confronto con i chirurghi, a Carlo Vanzini è stata prospettata un’operazione successiva a un ciclo di chemioterapia, opzione che gli ha permesso di vedere una possibilità concreta di cura. Per le terapie farmacologiche il telecronista ha poi deciso di restare a Milano, sfruttando la vicinanza del San Raffaele alla propria abitazione.​

Nel frattempo, Vanzini ha già affrontato dieci sedute di chemioterapia e si avvia a completare il percorso in vista dell’intervento chirurgico programmato per gennaio a Verona. Il giornalista ha raccontato di aver condiviso la situazione con i tre figli, Luca, Giacomo e Anita, solo dopo aver definito un quadro più chiaro con il team medico di riferimento.​

Nelle sue dichiarazioni, Carlo Vanzini ha spiegato che l’approccio mentale rappresenta un elemento decisivo per affrontare la malattia, ricordando le parole di un giovane pilota di Formula 1 e del medico che lo segue. Il percorso di cura proseguirà nelle prossime settimane, con l’obiettivo di arrivare all’intervento nelle migliori condizioni possibili.