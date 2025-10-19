La confessione di Sophie Codegoni: “Ho subito tradimenti da quando avevo 16 anni, nessuno è immune”





L’ex tronista di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello, Sophie Codegoni, ha condiviso le sue esperienze riguardo ai tradimenti in un episodio del programma “La volta buona”, condotto da Caterina Balivo. Durante l’intervista, Codegoni ha affermato di considerarsi un’esperta in materia, avendo subito tradimenti fin dall’età di 16 anni. Mentre comprende il comportamento adolescenziale, ha sottolineato che non è possibile giustificare un tradimento quando la propria compagna è incinta o dopo il matrimonio.





Quando Caterina Balivo le ha chiesto se avesse mai subito un tradimento, Sophie Codegoni ha reagito con una risata, evidenziando la frequenza con cui questo le è accaduto: “Io ho iniziato la mia collezione di corna a sedici anni, quindi sono esperta”. La conduttrice ha quindi chiesto come avesse affrontato la situazione da adolescente. Codegoni ha ammesso di essere rimasta “malissimo”, ma con il passare del tempo ha imparato a vedere con maggiore leggerezza il tradimento subito a 16 anni: “Ripensandoci, ci sta”. Tuttavia, ha chiarito che considera molto più grave il tradimento da adulti: “Essere traditi quando si è incinta o dopo le nozze è tutto un altro discorso. Lì fa male ed è difficile da superare, mentre a 16, 17 anni ci sta”.

Sophie Codegoni ha anche rivelato di avere una particolare abilità nel scoprire i tradimenti. Ha dichiarato di avere un animo da investigatrice, affermando: “Io scopro tutto”. Le sue amiche si rivolgono spesso a lei per avere consigli quando hanno dubbi sulle loro relazioni, e Codegoni ha osservato: “Tutti siamo cornuti purtroppo”. Questa affermazione mette in evidenza una realtà che sembra colpire molte persone, creando un senso di solidarietà tra coloro che vivono esperienze simili.

La vita sentimentale di Sophie Codegoni ha avuto i suoi alti e bassi, in particolare in riferimento alla sua relazione con Alessandro Basciano. La loro storia d’amore si è conclusa in modo tumultuoso, culminando in un divieto di avvicinamento per Basciano nei confronti della sua ex compagna. Nonostante le difficoltà, i due ex gieffini hanno una figlia insieme, Celine Blue, che rimane al centro della loro attenzione.

L’intervista ha messo in luce non solo le esperienze personali di Sophie Codegoni, ma anche una riflessione più ampia sui tradimenti e le relazioni moderne. La giovane influencer ha dimostrato di avere una visione pragmatica e realistica riguardo ai tradimenti, distinguendo tra le esperienze adolescenziali e quelle che avvengono in età adulta. La sua esperienza personale le consente di affrontare il tema con una certa dose di leggerezza, pur riconoscendo la gravità delle situazioni più mature.

In un contesto sociale in cui i tradimenti sembrano essere un tema ricorrente, le parole di Codegoni possono risuonare con molte persone che hanno vissuto esperienze simili. La sua capacità di affrontare questi argomenti con sincerità e umorismo offre una prospettiva interessante su come le relazioni possano evolversi e come le persone possano imparare a gestire il dolore e la delusione.



