La famiglia Bongiorno: “Quando Pippo Baudo portò il feretro di Mike, tra loro una rivalità da fratelli”





La famiglia di Mike Bongiorno ha espresso profonda gratitudine e affetto nei confronti di Pippo Baudo, in occasione della sua scomparsa, avvenuta il 16 agosto. Con un comunicato, la moglie di Mike, Daniela Bongiorno, e i figli Leonardo, Nicolò e Michele hanno voluto ricordare il conduttore televisivo come un amico sincero e una figura centrale nella storia della televisione italiana. Il tributo è stato accompagnato dal ricordo di un momento particolarmente significativo: il gesto di Baudo durante i funerali di Mike, avvenuti l’8 settembre 2009.





Daniela Bongiorno ha sottolineato l’importanza di quel giorno, evidenziando il legame profondo che univa le due famiglie. Baudo, infatti, si fece carico di portare sulle spalle la bara del collega, un gesto che secondo Daniela racconta meglio di qualsiasi parola l’affetto e il rispetto che li legava. “Ci tengo molto a salutare Pippo ricordando il gesto bellissimo e indimenticabile che fece il giorno del funerale di Mike, portando sulle spalle il suo feretro”, ha dichiarato la moglie del celebre conduttore.

La scomparsa di Mike Bongiorno, avvenuta nel 2009, segnò profondamente la famiglia e il mondo dello spettacolo italiano. Tuttavia, il sostegno e la vicinanza dimostrati da Pippo Baudo nei confronti della famiglia Bongiorno non si limitarono a quel momento. Anche negli anni successivi, Baudo continuò a essere un punto di riferimento per loro, mantenendo vivo quel legame speciale che era nato dietro le quinte e si era consolidato nel corso delle loro carriere.

La rivalità tra Mike Bongiorno e Pippo Baudo, spesso alimentata dai media e dalle loro battute pubbliche, si basava su un profondo rispetto reciproco. I due conduttori rappresentavano due pilastri della televisione italiana, con un curriculum che includeva numerosi Festival di Sanremo: tredici per Baudo e undici per Bongiorno. Nonostante le punzecchiature scherzose su chi avesse condotto più edizioni della celebre kermesse, la moglie di Mike ha definito la loro relazione una “rivalità fraterna che, dietro le quinte, era sempre fatta di rispetto, affetto e stima reciproca”.

Il gesto compiuto da Baudo durante il funerale di Mike rimane uno dei momenti più commoventi nella memoria della famiglia Bongiorno. Daniela ha ribadito quanto quell’atto abbia simboleggiato l’amicizia sincera tra i due uomini e l’affetto che Baudo ha continuato a dimostrare alla famiglia anche dopo la scomparsa del collega. “Un atto che racconta meglio di mille parole il legame profondo che lo univa alla nostra famiglia, la sua amicizia sincera e l’affetto che ci ha accompagnato fino alla fine”, ha aggiunto Daniela.

La nota diffusa dalla famiglia Bongiorno si conclude con un sentito ringraziamento a Pippo Baudo e con la consapevolezza che la sua figura rimarrà indelebile nella storia della televisione italiana. “La famiglia Bongiorno lo ricorda con gratitudine e affetto, certa che il suo sorriso e la sua voce resteranno per sempre parte di quella stagione irripetibile che lui e Mike hanno saputo regalare al nostro Paese”, si legge nel comunicato.

La scomparsa di Pippo Baudo segna la fine di un’epoca per la televisione italiana, ma i ricordi lasciati da figure come lui e Mike Bongiorno continuano a essere una fonte di ispirazione per le nuove generazioni. Il loro contributo al mondo dello spettacolo ha creato una tradizione che difficilmente potrà essere replicata.



