La figlia di Hulk Hogan, Brooke, rende omaggio al padre scomparso e spiega i motivi del loro distacco, pur ribadendo il profondo legame che li univa

A pochi giorni dalla morte di Hulk Hogan, avvenuta il 24 luglio a causa di un arresto cardiaco all’età di 71 anni, la figlia Brooke Hogan ha pubblicato su Instagram un lungo messaggio per ricordare il padre. La 37enne ha raccontato il rapporto speciale che li legava, sottolineando che, nonostante un periodo di distanza, il loro legame non si è mai spezzato.





Nel post, Brooke Hogan ha espresso il suo dolore per la perdita del padre e ha condiviso riflessioni sul loro rapporto, che ha attraversato momenti di grande vicinanza ma anche difficoltà. “Il nostro legame non si è mai spezzato, nemmeno nei suoi ultimi momenti”, ha scritto. La donna ha ricordato come il padre si confidasse con lei su questioni personali e professionali, rivelando una versione più autentica e vulnerabile rispetto a quella pubblica. “Quando se n’è andato, è stato come se una parte del mio spirito fosse volata via con lui”, ha aggiunto.

Nonostante non ci siano mai stati veri litigi tra loro, Brooke Hogan ha spiegato che negli ultimi anni si era verificato un allontanamento. La distanza sarebbe stata causata da decisioni prese dal padre, che in alcuni momenti non desiderava la presenza della figlia. “Dopo aver affrontato quasi 25 interventi chirurgici insieme, improvvisamente non mi voleva più accanto”, ha rivelato. Di fronte a questa situazione, la donna ha deciso di prendere le distanze per proteggere se stessa: “Ho scelto di proteggere il mio cuore”.

La 37enne ha anche ricordato di non aver partecipato alle nozze del padre con la sua terza moglie, Sky Daily, ma ha sottolineato di non avere rimpianti riguardo al loro rapporto. “Lui sapeva che avrei attraversato un edificio in fiamme per lui. In tanti modi, l’ho fatto davvero. E sapeva quanto l’ho amato, profondamente e sinceramente”, ha dichiarato.

Nel messaggio condiviso sui social, Brooke Hogan ha ribadito l’importanza del padre nella sua vita e il suo orgoglio di essere sua figlia. “Sei stato tutto per me, e io sarò per sempre la tua bambina”, ha scritto in un secondo post accompagnato da un video che raccoglie fotografie di momenti felici insieme.

La morte di Hulk Hogan, figura iconica del wrestling mondiale, ha lasciato un vuoto non solo nella famiglia ma anche tra i fan che lo hanno seguito durante la sua lunga carriera. Il messaggio di Brooke Hogan evidenzia il lato umano dell’atleta, spesso nascosto dietro l’immagine pubblica di forza e determinazione.

Attraverso le sue parole, emerge il ritratto di un uomo che, nonostante le difficoltà e le scelte personali, ha mantenuto un legame profondo con la figlia. Questo rapporto, anche se segnato da momenti di distanza, è stato caratterizzato da amore sincero e reciproco rispetto.

La scomparsa di Hulk Hogan segna la fine di un’era nel mondo del wrestling e lascia un’eredità indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto, dentro e fuori dal ring. Per Brooke Hogan, il padre rimarrà sempre una figura centrale nella sua vita e nei suoi ricordi più cari.