La figlia di Pippo Baudo, Tiziana: “Tra noi sempre un rapporto affettuoso e profondo”





Oggi, martedì 19 agosto 2025, il Teatro delle Vittorie di Roma ospita la camera ardente di Pippo Baudo, il celebre conduttore scomparso a 89 anni. La struttura rimarrà aperta al pubblico dalle 10:00 alle 20:00, offrendo la possibilità ai fan e ai colleghi di rendere omaggio a uno dei volti più iconici della televisione italiana. Tra i tanti volti noti attesi per l’ultimo saluto, figura anche Fabio Fazio, che si unisce al cordoglio per la perdita di un grande maestro dello spettacolo. I funerali di Baudo si svolgeranno mercoledì 20 agosto a Militello, in Sicilia, sua terra d’origine, come da lui espressa volontà.





A pochi giorni dalla sua morte, Tiziana Baudo, figlia del conduttore, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Messaggero. Ha raccontato di aver visto suo padre per l’ultima volta tre giorni prima della sua scomparsa. “Anche se vivo a Milano e lui era a Roma, abbiamo sempre avuto un rapporto affettuoso, molto intenso”, ha dichiarato Tiziana. Contrariamente a quanto molti pensano, non ha mai lavorato come assistente di suo padre, ma ha intrapreso una carriera nel mondo della radio, trascorrendo 22 anni a RTL.



Tiziana ha spiegato che Pippo Baudo ha sempre cercato di dissuaderla dall’entrare nel mondo dello spettacolo, avvertendola dei rischi e delle insidie di un settore che lui stesso conosceva bene. “Mi ripeteva: ‘È un mondo di squali’, sperando ardentemente che imboccassi un’altra strada. Ma io non l’ho ascoltato e ho fatto di testa mia”, ha confermato. Questo riflette la determinazione di Tiziana nel seguire il proprio percorso, nonostante le preoccupazioni paterne.

Nata dal primo matrimonio di Pippo Baudo con Angela Lippi, Tiziana è la seconda figlia del conduttore. Sebbene i genitori si siano separati nel 1975, hanno sempre cercato di mantenere un rapporto armonioso per il bene della figlia. “Anche se non vivevo con lui ma con la mamma, Pippo è stato un padre molto presente. Non mi chiedeva direttamente se avessi dei fidanzati, ma sapeva tutto della mia vita”, ha aggiunto. Questo legame si è mantenuto forte nel tempo, con entrambi i genitori che hanno voluto educarla insieme, dimostrando un affetto e una complicità duraturi.

Tiziana ha descritto la sua infanzia come un periodo meraviglioso, caratterizzato da momenti indimenticabili trascorsi con il padre. “Non dimenticherò mai le estati passate con papà tra la sua villa di Morlupo, alle porte di Roma, e la casa dei nonni in Sicilia. Insieme giocavamo e ci divertivamo tanto; sono stata una bambina fortunata”, ha ricordato con nostalgia. Questi ricordi affettuosi evidenziano l’importanza del legame familiare, che ha continuato a influenzare la vita di Tiziana anche negli anni successivi.

La camera ardente di Pippo Baudo rappresenta un momento di grande commozione per il mondo dello spettacolo italiano, che si riunisce per celebrare la vita e la carriera di un uomo che ha segnato profondamente la televisione. La sua eredità è evidente non solo nei tanti programmi che ha condotto, ma anche nell’impatto che ha avuto su generazioni di artisti e spettatori.

I funerali di Baudo, che si terranno a Militello, sono attesi con grande partecipazione, e rappresentano un momento di riflessione per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere e apprezzare il grande presentatore. La sua figura rimarrà per sempre nel cuore di chi ha seguito la sua carriera e ha ammirato il suo talento, la sua passione e il suo affetto per la famiglia.



