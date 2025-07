La figlia di Simona Ventura si diploma: la dedica e gli scatti con il marito Giovanni Terzi. “Sono fiera di te”, scrive.

Simona Ventura ha condiviso su Instagram un messaggio di congratulazioni per la figlia Caterina, che ha recentemente conseguito il diploma di maturità. La conduttrice, che ha adottato formalmente Caterina nel 2014, ha espresso la sua fierezza per il percorso scolastico della figlia, non privo di ostacoli.





Accanto ad alcune fotografie che la ritraggono con Caterina e il marito Giovanni Terzi, Ventura ha scritto: “Sono orgogliosa di te e del percorso che hai fatto non senza qualche difficoltà (come è giusto che sia) ma alla fine è stato un trionfo. Ti voglio bene”.

Il legame tra Simona Ventura e Caterina è sempre stato profondo. Con questo messaggio, l’opinionista dell’Isola dei Famosi ha voluto celebrare il traguardo raggiunto dalla figlia, sottolineando il suo orgoglio per il suo impegno e la sua dedizione allo studio.

Nell’estate del 2006, Simona Ventura ha preso la decisione di adottare Caterina. In quel periodo, la sua unica preoccupazione era “crescere i miei due figli nel migliore dei modi. Invece, il destino ha voluto che la mia strada e quella di Caterina si incrociassero e il suo arrivo in famiglia è stato un grande e inaspettato dono che ha cambiato molte cose”, ha dichiarato in un’intervista qualche mese fa. Ha poi aggiunto: “Non mi sono posta la questione se sarebbe rimasta con noi o meno: io c’ero e l’avrei aiutata a vivere un pezzo di vita insieme. Un gesto d’amore e basta”.

Caterina è rimasta con lei: “Senza mai perdere il contatto con i suoi genitori biologici, cosa complessa ma possibile e molto positiva. Dal 2014, grazie all’adozione speciale, porta il mio cognome ed è mia figlia a tutti gli effetti”. Ora ha gli stessi diritti “dei miei figli Niccolò e Giacomo”.