La figlia di Tom Hanks si apre sulla sua infanzia segnata dalla “violenza”

Elizabeth Hanks, ora conosciuta come E.A., ha condiviso alcune storie profondamente personali sulla sua infanzia in una nuova autobiografia che sta già attirando l’attenzione.





Elizabeth Hanks, figlia dell’acclamato attore Tom Hanks, ha deciso di aprirsi e condividere alcune esperienze molto personali della sua infanzia in una nuova autobiografia dal titolo “The 10: A Memoir of Family And The Open Road”.

Tom Hanks, noto per il suo ruolo in “Salvate il soldato Ryan”, ha avuto due figli – Elizabeth e suo fratello Colin – con la sua prima moglie, la compianta Samantha Lewes. Successivamente, Hanks è diventato padre di altri due figli, Chet e Truman, nati dal suo matrimonio con l’attrice e produttrice Rita Wilson.

Il matrimonio tra Tom e Samantha è terminato nel 1985. Nel suo nuovo libro, Elizabeth – ora conosciuta come E.A. (abbreviazione di Elizabeth Anne) – racconta le esperienze che l’hanno segnata negli anni successivi alla separazione dei genitori.

In un estratto pubblicato su People, E.A. ha condiviso: “Sono una figlia del primo (non famoso) matrimonio. I miei unici ricordi dei miei genitori nello stesso posto allo stesso tempo sono la cerimonia di diploma di scuola superiore di Colin e la mia”. Aggiunge: “Ho una sola foto in cui sono in mezzo ai miei genitori. In essa, la migliore parrucca di mia madre è leggermente storta”.

In un’altra parte della sua autobiografia, E.A. si addentra maggiormente in ciò che è stata la sua infanzia. Descrive momenti dolorosi e condivide il peso emotivo della violenza che afferma di aver vissuto da bambina.

“Alla fine è stato raggiunto un accordo di divorzio, e io andavo a trovare mio padre e la mia matrigna (e presto anche i miei fratellastri più piccoli) nei fine settimana e durante le estati, ma dal 5 ai 14 anni, anni pieni di confusione, violenza, privazioni e amore, sono stata una ragazza di Sacramento”, ha continuato.

E.A. ha anche parlato delle difficoltà di salute mentale di sua madre, Samantha Lewes, scomparsa nel 2002 a causa di un cancro. Secondo E.A., la vita domestica di allora era tutt’altro che stabile. “Il cortile era così pieno di escrementi di cane che non si poteva camminare, la casa puzzava di fumo. Il frigorifero era vuoto o pieno di cibo scaduto più spesso che no, e mia madre passava sempre più tempo nel suo letto a baldacchino, piegata sulla Bibbia”.

“Una sera, la sua violenza emotiva è diventata violenza fisica, e dopo questo episodio mi sono trasferita a Los Angeles, proprio nel bel mezzo del settimo anno di scuola”.

E.A. ha anche raccontato di un viaggio emozionante in macchina che ha fatto con sua madre quando era adolescente. “Quando avevo 14 anni, mia madre e io abbiamo attraversato l’America lungo l’Interstate 10 per arrivare in Florida, in un Winnebago che procedeva sull’asfalto con un’andatura ondeggiante che sembrava quasi nautica”. Aggiunge: “Il mio ultimo anno di liceo, mi ha chiamato per dirmi che stava morendo”.

Se siete curiosi di esplorare la sua storia completa, non dovrete attendere molto: la sua autobiografia “The 10: A Memoir of Family and the Open Road” sarà ufficialmente pubblicata martedì 8 aprile.