La madre di cinque gemelli non poteva permettersi la spesa, così qualcuno ha pagato il conto per lei

Rachel e suo marito Jack erano al settimo cielo quando scoprirono di aspettare cinque gemelli. Dopo anni di tentativi, l’arrivo di cinque figli insieme fu una gioia immensa.





Jack lavorava come camionista e guadagnava abbastanza bene, così, alla nascita dei bambini, Rachel poté lasciare il lavoro per occuparsi della famiglia. Per quattro anni tutto filò liscio, finché un giorno la tragedia colpì.

Una mattina, Jack uscì presto per lavoro e non tornò più. Era il loro anniversario di matrimonio e Rachel aveva cercato di convincerlo a restare, sentendo che qualcosa non andava. “Non preoccuparti, tesoro. Tornerò in tempo. Promesso”, le aveva detto. Ma quella promessa non fu mantenuta: quella sera la polizia chiamò Rachel per informarla che Jack era morto in un incidente stradale. La giovane vedova pianse disperata, ma nulla poteva cambiare le cose. Ora doveva essere lei il pilastro della famiglia.

Con cinque figli di appena quattro anni, Rachel non poteva lasciarli soli a casa. Non poteva permettersi una babysitter e non aveva alcun reddito. Nemmeno i vicini erano disposti ad aiutarla.

Sconvolta dalla perdita, Rachel non riuscì nemmeno a elaborare il lutto: iniziò subito a lavorare per mantenere i suoi bambini. Si mise a lavorare a maglia, realizzando sciarpe e cappelli da vendere. Ma quando arrivò l’estate, le vendite calarono e i soldi finirono.

Un giorno, mentre faceva la spesa per il compleanno dei figli, Rachel si rese conto che i prezzi erano aumentati troppo. “Quando è che il cacao è diventato così caro? Cinque dollari per una confezione piccola?! Non ho nemmeno preso tutto e sono già a cinquanta dollari! Devo rimettere qualcosa indietro.” Così restituì il cacao e prese dei biscotti al cioccolato più economici.

Mentre era nel supermercato, suo figlio Max iniziò a chiedere insistentemente delle caramelle. “Mamma, mi compri le caramelle? Per favore?” Rachel cercò di spiegargli che non poteva, sia per la salute che per il costo, ma Max cominciò a piangere attirando l’attenzione degli altri clienti. Anche gli altri quattro bambini si unirono a lui, chiedendo le caramelle a gran voce. Rachel, imbarazzata e sotto pressione, cedette.

Arrivata alla cassa, però, si trovò con dieci dollari in meno rispetto al totale. La cassiera, Lincy, iniziò a togliere articoli dal carrello, tra cui proprio i biscotti e le caramelle. Rachel la fermò, chiedendo di togliere invece il pane, ma la situazione si fece tesa.

Intanto, Max si era allontanato e incontrò un’anziana signora, Mrs. Simpson. “Ciao, giovane uomo! Come ti chiami? E cosa fai qui da solo?” gli chiese gentilmente. “Sono Max, ho quattro anni. Tu quanti anni hai?” “Un po’ più di te, diciamo settanta”, rispose la donna sorridendo. Max le raccontò che la mamma non aveva abbastanza soldi per la spesa. Mrs. Simpson lo accompagnò subito alla cassa.

Quando arrivarono, la cassiera stava già servendo il cliente successivo. Ma Mrs. Simpson intervenne: “Non c’è bisogno di togliere nulla, pago io il conto.” Rachel, sorpresa, cercò di rifiutare, ma la donna insistette. “Non preoccuparti, va tutto bene.”

All’uscita, Rachel la ringraziò più volte: “Non posso ripagarti adesso, ma ti prego, vieni a trovarci. Ti offrirei volentieri un tè e qualche biscotto.” Scrisse il suo indirizzo su un foglietto e lo diede a Mrs. Simpson, che promise di andare a trovarli.

Il giorno dopo, Mrs. Simpson bussò alla porta di Rachel, che la accolse con tè e biscotti appena sfornati. “Vivo da sola con i miei figli,” spiegò Rachel, “mio marito è morto l’anno scorso. Ho provato a vendere maglioni fatti a mano, ma d’estate nessuno li compra e sto ancora cercando lavoro.” L’anziana signora le propose allora di lavorare nel suo negozio di abbigliamento: “Ho bisogno di un’assistente e potrei occuparmi dei tuoi bambini. Mio marito è morto anni fa e non abbiamo mai avuto figli. Sono solo un’anziana signora in attesa che Dio la chiami a sé.”

Rachel, commossa, accettò. “Come potrò mai ringraziarti?” chiese tra le lacrime. “Basta che mi prepari una buona tazza di tè ogni sera. Affare fatto?” rispose Mrs. Simpson.

Rachel iniziò a lavorare nel negozio il giorno seguente, impegnandosi con dedizione e venendo presto promossa a supervisore. Un giorno mostrò a Mrs. Simpson alcuni suoi disegni: l’anziana la incoraggiò a pubblicarli sui social. I lavori di Rachel divennero virali e un noto stilista le offrì un impiego, ma Rachel rifiutò per restare nel negozio con Mrs. Simpson. Oggi vivono insieme, e i bambini chiamano affettuosamente la donna “Nonna Simpson”.