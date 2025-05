La modella di OnlyFans, Annie Knight, ha raggiunto il suo obiettivo di avere rapporti sessuali con 1.000 persone entro il 2025, superando già i 583 in un giorno.

Soprannominata “la donna sessualmente più attiva d’Australia”, Annie Knight ha recentemente fatto notizia per la sua audace impresa. La modella ha dichiarato a news.com.au di aver già raggiunto il suo obiettivo di avere rapporti sessuali con 1.000 persone entro la fine del 2025. Con i calcoli che indicano un successo imminente, la sua ultima sessione ha visto la partecipazione di 583 uomini in un solo giorno.





Annie Knight ha aperto le candidature per la sua iniziativa e ha ricevuto un numero sorprendente di richieste, ben 2.000. Durante l’evento tenutosi domenica 18 maggio, i partecipanti hanno superato le aspettative. “Non ci avevo nemmeno pensato. Dovevano arrivarne 400 ma si sono presentati in 583. Sentivo che avrei raggiunto il mio obiettivo,” ha spiegato Annie. Per facilitare l’evento, ha deciso di prenotare una location e ha creato un sistema di registrazione online. Ogni persona che si registrava riceveva un invito, e così ha potuto gestire un numero così elevato di partecipanti.

La modella ha rivelato di aver avuto rapporti sessuali con 583 uomini nell’arco di sole sei ore, senza respingere nessuno. L’unico requisito era che i rapporti fossero protetti. Per garantire la sicurezza di tutti, erano presenti persone assunte appositamente per controllare che i preservativi fossero indossati correttamente.

Annie Knight, 27 anni, ha anche cercato il consiglio della sua amica e collega Bonnie Blue, nota per aver avuto rapporti con 1.000 persone in un solo giorno. Per gestire l’intensità dell’evento, Annie ha previsto delle pause di quindici minuti ogni ora di attività sessuale ininterrotta.

Durante l’evento, Annie ha sperimentato un intenso affaticamento fisico. “È stata alla quarta ora che mi sono resa conto che le braccia mi facevano davvero male, così come la schiena e gli addominali. Credo che quella sia stata la cosa più scioccante per me,” ha rivelato. “Pensavo che le gambe mi avrebbero fatto male, ma non è stato così. Sono stata benissimo il giorno dopo. Mi sentivo benissimo. Mi sentivo forte. Mi sentivo felice.” Ha poi aggiunto, con “il massimo rispetto”, di non capire perché un’altra collega, Lily Phillips, avesse pianto dopo aver avuto rapporti con 100 uomini in un solo giorno.

L’impresa di Annie Knight ha sollevato interrogativi e discussioni sulla cultura dei contenuti per adulti e sulle aspettative di performance all’interno di questo mondo. Mentre alcuni la elogiano per la sua audacia e determinazione, altri esprimono preoccupazioni riguardo alla salute e al benessere degli individui coinvolti in tali sfide.

Annie continua a essere un punto di riferimento nel settore, attirando l’attenzione non solo per le sue imprese ma anche per la sua capacità di gestire eventi di questa portata. La sua iniziativa ha dimostrato di avere una vasta audience e un alto livello di interesse, come dimostrano le migliaia di iscrizioni ricevute. Nonostante le critiche e le opinioni contrastanti, Annie Knight sembra determinata a perseguire il suo obiettivo e a continuare a sfidare i limiti del possibile nel suo campo.

In conclusione, Annie Knight ha saputo catturare l’attenzione del pubblico con la sua audacia e il suo spirito imprenditoriale. Con un obiettivo ambizioso e una crescente popolarità, la modella di OnlyFans continua a spingere i confini della sua carriera, affrontando con determinazione le sfide che si presentano lungo il cammino.