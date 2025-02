La moglie guarda le foto del suo matrimonio e poi scopre un dettaglio spaventoso

Si dice che un’immagine valga più di mille parole, e, in alcuni casi, è vero—spaventosamente vero. Quando Emma Cotillard ha guardato indietro alle foto del suo matrimonio, ha scoperto qualcosa che avrebbe voluto vedere prima.





Dopo che la 33enne Emma aveva sposato l’amore della sua vita, Justin Cotillard, non vedeva l’ora di partire per una romantica luna di miele. Ma quello che non sapeva era che il viaggio si sarebbe trasformato in un incubo.

Tutto è cominciato una mattina quando Justin ha iniziato a urlare ad Emma di lasciare la stanza. Poiché Emma era incinta di sette mesi, era particolarmente emotiva e ha reagito fortemente al comportamento sorprendente del marito. E la situazione è peggiorata.

“Non ricordava che ero incinta di sette mesi del nostro primo bambino. Pensava che fossi una sconosciuta,” ha raccontato al Daily Mail.

Poiché Justin aveva solo 29 anni, i sintomi erano ancora più allarmanti. La coppia ha dovuto annullare il resto del viaggio e tornare a casa in Inghilterra, dove un messaggio sconvolgente li stava aspettando.

Justin aveva un tumore cerebrale aggressivo, e i medici dissero che gli restavano solo due anni di vita.

Nello stesso giorno in cui Emma ha dato alla luce la loro prima figlia, Mia, Justin ha iniziato il trattamento per il cancro e non è riuscito a vedere la sua bambina venire al mondo.

Nonostante il trattamento, il cancro di Justin si è diffuso rapidamente. Emma ricorda le parole terrificanti dei medici.

“Mi hanno dato due settimane per portare mio marito a casa prima che morisse,” dice Emma.

Nel maggio del 2016, Justin è morto. Ora, la loro figlia crescerà senza suo padre.

Tutto è successo così velocemente che nessuno aveva sospettato un tumore cerebrale. Ma dopo, Emma ha iniziato a riflettere.

“Guardando le foto del matrimonio adesso, si può vedere che il lato destro del suo viso era cadente,” dice Emma.

Emma ha deciso di condividere la sua storia con i media perché vuole incoraggiare gli altri a cercare assistenza medica non appena appare anche il minimo sintomo. Le vite possono essere prolungate o salvate quando un tumore viene rilevato precocemente. Condividi questo articolo per aiutare a diffondere il messaggio di Emma.