La morte di Hulk Hogan, leggenda del wrestling, ha lasciato un vuoto incolmabile. La moglie Sky Daily condivide il dolore per la scomparsa improvvisa del marito

La comunità mondiale dello sport è stata scossa dalla notizia della scomparsa di Hulk Hogan, uno dei più grandi nomi nella storia del wrestling, deceduto il 24 luglio 2025 all’età di 71 anni a causa di un arresto cardiaco. La moglie, Sky Daily, ha espresso il suo profondo dolore attraverso un messaggio pubblicato su Instagram, raccontando la difficoltà di accettare questa perdita inaspettata.





Il wrestler, il cui vero nome era Terry Bollea, aveva affrontato negli ultimi mesi alcune complicazioni legate alla salute. All’inizio di luglio, Sky Daily aveva informato i fan che il marito si era sottoposto a un delicato intervento chirurgico e che stava recuperando progressivamente. In quell’occasione, aveva anche smentito categoricamente le voci che circolavano su presunti danni cerebrali o su un possibile stato di coma: “Nessuna di queste voci è vera. Terry sta guarendo e stiamo affrontando la situazione un giorno alla volta, con fiducia e pazienza”, aveva dichiarato.

Nonostante queste rassicurazioni, la situazione è precipitata rapidamente, portando alla tragica morte del campione. La notizia ha colto di sorpresa milioni di fan in tutto il mondo e ha generato una grande ondata di commozione sui social media e tra le personalità legate al mondo dello sport.

Sky Daily, sposata con Hulk Hogan da appena due anni, ha condiviso il suo dolore e la sua incredulità per l’accaduto. “Non ero pronta per questo e il mio cuore è a pezzi”, ha scritto accompagnando una foto che li ritrae insieme. La donna ha spiegato che, pur essendo consapevole dei problemi di salute del marito, non si aspettava un epilogo così drammatico: “Stava affrontando alcuni problemi di salute, ma credevo davvero che li avremmo superati. Avevo così tanta fiducia nella sua forza. Pensavo che avessimo ancora del tempo”.

Nel suo messaggio, Sky Daily ha ricordato il lato umano del marito, al di là della figura pubblica: “Per il mondo era una leggenda… ma per me, era il mio Terry. L’uomo che amavo. Il mio compagno. Il mio cuore”. Ha poi sottolineato quanto Hulk Hogan fosse legato ai suoi fan e quanto si impegnasse per rimanere vicino a loro nonostante le difficoltà fisiche: “Hulk amava moltissimo i suoi fan e, nonostante il crescente disagio fisico, ha fatto tutto il possibile per esserci: firmare autografi, fare foto, connettersi con le persone che lo hanno sempre sostenuto. Voi eravate tutto per lui”.

La moglie del wrestler ha anche parlato della fede religiosa di Hulk Hogan, trovando conforto nel sapere che la sua anima è in pace: “Era un uomo di fede, credeva in Cristo, e trovo conforto nel sapere che la sua anima è in pace e che è stato accolto a casa”. Infine, ha chiesto ai fan e agli amici di tenere la famiglia nelle loro preghiere durante questo difficile periodo: “Vi prego di tenere la sua famiglia e tutti noi che lo abbiamo amato nelle vostre preghiere, mentre cerchiamo di affrontare questa nuova realtà.”

La morte di Hulk Hogan rappresenta una grande perdita non solo per il mondo dello sport ma anche per coloro che lo hanno amato come persona. Con una carriera straordinaria che si estende per decenni, il wrestler è stato un simbolo per milioni di appassionati e un’icona culturale globale. Le sue imprese sul ring e il suo carisma hanno lasciato un segno indelebile nella storia del wrestling.