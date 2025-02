La predizione di Enrico Mentana: “Il numero 15 vince sempre a Sanremo”, Carlo Conti commenta: “Semplici coincidenze”

Dal post virale di Mentana alla risposta di Carlo Conti: il mistero del numero 15 e il successo di Marta Donà al Festival di Sanremo.





Enrico Mentana, il celebre direttore del TgLa7, ha fatto parlare di sé per una curiosa “profezia” che ha lasciato il web in fermento. In un post diventato rapidamente virale, Mentana ha sottolineato una coincidenza legata al numero 15, che sembra essere un portafortuna per i vincitori del Festival di Sanremo degli ultimi anni. “L’altro giorno avevo detto di tenere d’occhio questi due… Ha vinto chi aveva il numero 15, lo stesso che un anno fa aveva Angelina Mango e l’anno prima Marco Mengoni”.

La risposta di Carlo Conti: solo una coincidenza o c’è dell’altro?

Durante la conferenza stampa finale del Festival di Sanremo 2025, la curiosità lanciata da Mentana è arrivata direttamente sul tavolo del direttore artistico, Carlo Conti. Alla domanda sulla ricorrenza del numero 15, Conti ha risposto con ironia: “È una coincidenza assoluta. Ho solo fatto un favore a una cantante che mi ha chiesto quel numero perché rappresenta l’infinito al contrario. Era Clara”.

Nonostante la spiegazione, il dibattito sul significato del numero 15 continua a far discutere, alimentando teorie e supposizioni tra gli appassionati del Festival. Conti, poi, ha colto l’occasione per rispondere anche alle critiche sul cosiddetto Sanremo sovranista, dichiarando: “Il Festival è il Festival. È sempre quello insegnato da Pippo Baudo, una tradizione che può essere moderna o classica, ma resta fedele a sé stessa”.

Marta Donà: la regina dietro le quinte di Sanremo

Non è però solo il numero 15 a far parlare. Enrico Mentana ha voluto elogiare un altro elemento ricorrente del Festival: Marta Donà, manager che sembra avere il tocco magico. Sul suo profilo Instagram, il giornalista ha scritto:

“Sanremo 2021: vincono i Måneskin, manager Marta Donà.

Sanremo 2023: vince Marco Mengoni, manager Marta Donà.

Sanremo 2024: vince Angelina Mango, manager Marta Donà.

Sanremo 2025: vince Olly con ‘Balorda Nostalgia’, manager ancora lei, Marta Donà. Numero Uno!”