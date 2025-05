I capelli di Ziba sono diventati così lunghi e ribelli che sembrano avere la loro vita propria. Sembra che abbiano un loro piano per conquistare il mondo, e non si lasciano fermare da acconciature o tacchi alti! I genitori di Ziba hanno dovuto cedere e hanno addirittura creato un dipartimento di Capelli Lunghi (DCL) in casa, con sua madre come capo del personale. La madre di Ziba è diventata una vera esperta in maschere speciali e trecce elaborate, e Ziba accetta di spuntare leggermente le punte solo se sono davvero orribili. Altrimenti, i capelli di Ziba vanno a caccia del loro personale stile!

Lavare i capelli di Ziba è un’operazione militare che richiede almeno un’ora e mezza di tempo e una quantità di shampoo che potrebbe essere usata per un intero esercito. E non parliamo di pettinare! È come cercare di arrampicarsi su una montagna di setole. Dopo la doccia, Ziba appende i suoi capelli bagnati a un gancio speciale sul muro, come un asciugamano gigante. È come se stesse dicendo: “Ah, finalmente posso camminare senza inciampare nei miei stessi capelli!” E non dimentichiamo i dolori al collo che Ziba soffriva all’inizio, finché il suo corpo non si è abituato a portare attorno un carico di capelli bagnati che potrebbe essere usato come un pallone da calcio.

Vivere con una chioma così richiede sacrifici. Ziba esce raramente da sola, evita i luoghi affollati e non usa mai le scale mobili – le sue ciocche potrebbero rimanere impigliate nel meccanismo, mettendola in serio pericolo.