La ragione del decesso di Michelle Trachtenberg è “non determinata”, negata l’autopsia: “Era consapevole del rischio elevato di morire”

Un nuovo sviluppo emerge nella triste vicenda della morte di Michelle Trachtenberg, attrice nota per i suoi ruoli in celebri serie televisive come Gossip Girl e Buffy – L’Ammazzavampiri. A 39 anni, Michelle è venuta a mancare, e mentre si cercano di chiarire le cause della sua morte, la famiglia ha richiesto e ottenuto che non venga eseguita l’autopsia sul suo corpo.





Secondo i primi risultati forniti dal medico legale, la causa della morte di Michelle Trachtenberg è stata definita “indeterminata”. In un comunicato diffuso da USA Today, si afferma che sia la causa che le modalità della morte sono rimaste incerte. Questo lascia spazio a diverse interpretazioni: potrebbe significare che le informazioni in possesso del medico legale non erano sufficienti per stabilire con certezza le circostanze della morte, oppure che le informazioni disponibili fossero contrastanti, non confermando né negando una specifica modalità di decesso.

Inizialmente, dopo la scomparsa della trentanovenne, era stata prevista un’autopsia. Tuttavia, nelle ultime ore, l’ufficio del Medico Legale di New York ha annunciato che non verrà eseguita l’autopsia per approfondire le cause della morte. Secondo quanto riportato dal New York Post, la richiesta è stata avanzata dalla famiglia di Michelle, e le autorità hanno deciso di accoglierla. L’autopsia sarebbe stata obbligatoria solo in presenza di indizi che potessero suggerire una morte violenta o un coinvolgimento di reati, ma sembra che non ci siano elementi che possano far pensare a tali circostanze, giustificando così la decisione di non procedere con l’autopsia.

In aggiunta, sono emersi alcuni dettagli sulle condizioni di salute di Michelle prima della sua morte. Si parla di un possibile trapianto di fegato subito dall’attrice, il che potrebbe indicare che la sua morte sia stata causata da complicazioni legate a questa procedura. Nella serata di giovedì 28 febbraio, è apparso un post di un’amica, la fotografa Amanda De Cadenet, che ha espresso il suo dolore per la perdita. In un messaggio toccante, Amanda ha scritto: “Sapeva di avere un’alta possibilità di morire”.

Il post di Amanda ha sollevato molte domande e ha attirato l’attenzione dei media internazionali. Ha condiviso i suoi ricordi di Michelle, descrivendola come una giovane donna vivace e piena di vita. “Tesoro, Michelle. Che triste notizia con cui svegliarsi. È strano e terribile pubblicare questo post, ma voglio parlare della tua morte perché ci tenevo a te. Ti ricorderò sempre come la giovane donna vivace che ho incontrato quando ho scattato questa foto”, ha scritto Amanda. Ha anche menzionato un recente incontro su FaceTime, dove ha potuto vedere il volto di Michelle dal letto di un ospedale, sottolineando come la dolcezza e l’umorismo dell’attrice fossero ancora presenti, nonostante le sue condizioni di salute.

Tuttavia, dopo la pubblicazione del post, Amanda De Cadenet ha deciso di cancellare alcune frasi che facevano riferimento alla degenza in ospedale di Michelle, segno di una possibile riflessione sulla delicatezza della situazione. La notizia della morte di Michelle Trachtenberg ha colpito profondamente i fan e i colleghi, che ricordano l’attrice per il suo talento e il suo spirito vivace.

La scomparsa di Michelle rappresenta una grande perdita per il mondo dello spettacolo. La sua carriera, iniziata da giovane, l’ha vista protagonista in ruoli iconici che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura popolare. La sua interpretazione in Buffy – L’Ammazzavampiri e Gossip Girl ha conquistato il cuore di milioni di fan, e il suo impatto rimarrà vivo nella memoria collettiva.