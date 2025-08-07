La showgirl Samira Lui, di origini senegalesi e cresciuta a Udine, racconta il rapporto inesistente con il padre, che non l’ha mai riconosciuta né incontrata





Samira Lui, oggi nota per la sua presenza accanto a Gerry Scotti nel programma televisivo “La Ruota della Fortuna”, ha condiviso pubblicamente alcuni dettagli sulla sua vita personale, rivelando le difficoltà legate all’assenza del padre. Nata 27 anni fa a Udine, la showgirl ha origini senegalesi da parte paterna e italiane da parte materna. Tuttavia, il padre non ha mai fatto parte della sua vita: ha deciso di allontanarsi prima della sua nascita, lasciando la madre, Doretta Lui, ad affrontare da sola la gravidanza.





La scelta di portare il cognome materno è legata al fatto che il padre non ha mai riconosciuto ufficialmente la figlia. Questo dettaglio, insieme alla sua storia familiare, è stato reso noto durante la partecipazione di Samira Lui al reality show “Grande Fratello”, dove ha raccontato di essere cresciuta con la madre e i nonni in campagna, in un ambiente sereno ma diverso rispetto a quello di molte sue coetanee.

In un’intervista a “Chi”, Samira Lui ha spiegato che la madre ha fatto molti sacrifici per crescerla e per alimentare i suoi sogni. “Mia mamma mi ha aiutata a guardare lontano, facendomi sentire libera. Mi assecondava le passioni, facendo tanti sacrifici”, ha dichiarato. Questo rapporto speciale tra madre e figlia è stato ulteriormente messo in luce durante il “Grande Fratello”, quando Samira Lui non è riuscita a trattenere le lacrime leggendo una lettera della madre. In quell’occasione, ha ribadito quanto siano state unite nel superare le difficoltà: “Siamo sempre state fianco a fianco nella vita, abbiamo superato anche momenti difficili ma con tranquillità. Siamo cresciute insieme e abbiamo costruito la nostra diversa normalità.”

Nonostante l’assenza del padre durante l’infanzia, Samira Lui ha deciso di cercarlo due anni prima di partecipare al reality show. Attraverso un amico di famiglia, è riuscita a risalire al numero di telefono dell’uomo che viveva a circa un’ora di distanza da Udine. Tuttavia, il tentativo di incontro non ha avuto successo: il padre si è rifiutato di vederla. Più tardi, le ha inviato dei messaggi in cui le faceva i complimenti per la sua bellezza e per il successo televisivo, aggiungendo che l’aveva vista in TV. Durante un’intervista a “Verissimo” nell’ottobre 2023, Samira Lui ha rivelato: “Ma i suoi figli non sanno che io esisto.”

Il padre si è rifatto una vita, si è sposato e ha avuto tre figli. Nonostante questa realtà, Samira Lui ha dichiarato di non aver mai sentito la mancanza di una figura paterna durante la sua crescita. L’infanzia trascorsa con la madre e i nonni le ha permesso di vivere serenamente e di sviluppare una visione positiva della vita.

La carriera televisiva di Samira Lui è iniziata nel 2017, quando si è classificata terza al concorso di bellezza Miss Italia. Da allora, ha continuato a costruire la sua immagine nel mondo dello spettacolo, partecipando a programmi come il “Grande Fratello” e lavorando come valletta accanto a Gerry Scotti in “La Ruota della Fortuna”. Nonostante il successo professionale, la showgirl non ha mai nascosto le sue origini e il percorso personale che l’ha portata fin qui.

La storia di Samira Lui è un esempio di resilienza e forza d’animo. Cresciuta senza il supporto del padre biologico, ha trovato nella madre e nei nonni un solido punto di riferimento che le ha permesso di inseguire i suoi sogni. Oggi, attraverso interviste e apparizioni televisive, condivide frammenti della sua vita privata, mostrando al pubblico che anche le difficoltà possono essere superate con determinazione e amore familiare.



