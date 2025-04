La sorella di Papa Francesco e la notizia della sua morte: il racconto toccante del nipote José

María Elena, 77 anni, è l’unica sorella sopravvissuta di Papa Francesco. La notizia della morte di Jorge Bergoglio è arrivata a lei in modo inaspettato il lunedì 21 aprile. Secondo quanto riportato da Caracol Noticias, le informazioni sono arrivate sul cellulare di José Ignacio Bergoglio, figlio di María Elena. Il nipote ha inizialmente pensato che si trattasse della sveglia, ma presto ha capito la gravità della situazione: “Ho chiamato mio fratello e siamo andati a trovare mia madre per comunicarle che Jorge era morto”.





Nel suo racconto ai giornalisti, José Ignacio ha spiegato come la famiglia abbia gestito il momento difficile: “Nonostante la sfortuna di perdere una persona cara, siamo stati in grado di sostenerla e di starle accanto”. Ha aggiunto che la madre ha accettato con serenità la notizia, riconoscendo che il fratello ora riposa in pace senza sofferenza.

La morte di Papa Francesco è giunta il giorno dopo la sua presenza in piazza San Pietro per la commemorazione della Pasqua. Durante l’evento, Bergoglio sembrava in buona salute, portando la famiglia a sperare che avesse superato la malattia. Tuttavia, poche ore dopo, è arrivata la triste conferma. María Elena ha poi riflettuto sul significato di quel momento, comprendendo che il fratello le stava dicendo addio: “Mi stava dicendo addio. E lo ha fatto mostrandomi gli ultimi segni del suo amore. L’amore di Jorge era enorme e lo porterò con me”.

Il legame tra Papa Francesco e la sua famiglia in Argentina è stato sempre forte. Durante il suo pontificato, la famiglia ha mantenuto una comunicazione costante con i collaboratori del Papa per essere informata sulle sue condizioni di salute. José Ignacio ha sottolineato: “Abbiamo avuto un rapporto molto stretto e attento”. Ha aggiunto che, nonostante la distanza fisica, Jorge era un membro della famiglia sempre presente, che chiamava spesso e partecipava attivamente alla vita familiare. “Ci mancherà”.

Papa Francesco era conosciuto dalla sua famiglia per la sua sincerità e il suo modo affettuoso di comunicare. Quando chiamava a casa, iniziava spesso con una battuta, ma non esitava a metterli in discussione quando necessario. José Ignacio ha ricordato: “Era sincero, quando chiamava a casa iniziava la conversazione con una battuta. Se aveva bisogno di metterti in discussione, lo faceva. Lo faceva con me quando non prendevo le decisioni migliori della mia vita. Sapeva come guidarmi e consigliarmi”.

La notizia della morte di Papa Francesco ha colpito profondamente la sua famiglia, che ora si trova a fare i conti con la perdita di una figura centrale nella loro vita. La comunità internazionale si unisce nel cordoglio, riconoscendo l’importanza del pontefice sia per la Chiesa che per il mondo.

Durante i suoi 12 anni di pontificato, Papa Francesco ha lasciato un’impronta indelebile non solo nella Chiesa, ma anche nella sua famiglia, che ha continuato a sentirlo vicino nonostante la distanza. La sua capacità di mantenere legami stretti e di essere presente per i suoi cari è stata una delle caratteristiche che lo hanno reso speciale per chi lo conosceva.