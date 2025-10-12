La vita privata di Diane Keaton: le relazioni con Woody Allen e Al Pacino, l’adozione dei figli e la decisione di non sposarsi mai





La scomparsa di Diane Keaton, annunciata nelle ultime ore dai media americani, ha profondamente colpito il mondo del cinema. L’attrice, simbolo di un’eleganza eccentrica e di un talento senza tempo, è morta all’età di 79 anni per cause non ancora rese note. Da tempo assente dai social, lascia i suoi due figli adottivi, Dexter e Duke, che hanno chiesto di poter vivere il lutto in riservatezza.





Una vita senza matrimonio, ma ricca di amore

Keaton non si è mai sposata. Pur avendo vissuto relazioni importanti, ha sempre scelto l’autonomia e la libertà personale. Nel 2023, in un’intervista, aveva raccontato con franchezza di non uscire con nessuno da oltre 15 anni, descrivendosi con autoironia e sincerità, come era solita fare.

Tra le storie più note della sua vita sentimentale c’è quella con Woody Allen. I due si conobbero a teatro negli anni ’70 e il loro sodalizio artistico e personale esplose con Io e Annie (Annie Hall), film che le valse l’Oscar e rese immortale la loro alchimia sullo schermo. Allen la chiamava “Annie”, soprannome poi adottato per il titolo del film. La relazione finì per volere di lui. «Stare con te è come camminare sulle uova», le avrebbe detto, riferendosi alla sua sensibilità. «Mi feriva qualunque cosa», ricordò lei.

Le relazioni con Warren Beatty e Al Pacino

Dopo Allen, Keaton visse una relazione con Warren Beatty, nata durante le riprese di Reds (1981), che le valse una nuova nomination agli Oscar e il David di Donatello come miglior attrice straniera. Anche in questo caso, l’amore finì con la fine delle riprese.

Altra storia iconica fu quella con Al Pacino, conosciuto sul set de Il Padrino, dove Keaton interpretava Kay Adams. La relazione iniziò dopo il secondo capitolo della saga e si concluse diversi anni dopo, alla fine del terzo. Keaton ne parlò come di una storia segnata da visioni diverse: «Al era un attore vero, viveva per il suo lavoro. Era il tipo che durante una cena si metteva a recitare Shakespeare davanti a tutti».

La maternità: il vero centro della sua vita

La scelta di diventare madre ha rappresentato per Diane Keaton una delle decisioni più significative. Ha adottato la primogenita Dexter nel 1996, dopo la sua nascita nel 1995. Dexter, molto legata alla madre, si è sposata nel 2021 e condivide spesso ricordi familiari sul suo profilo Instagram, mrs.whitenoize. Nel 2001, Keaton ha adottato anche Duke, oggi 25enne, vicino al mondo della musica, con una presenza attiva sui social, dove pubblica immagini dai suoi studi di registrazione.

Una carriera irripetibile

Oltre alla sua intensa vita privata, Diane Keaton ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema con ruoli che hanno ridefinito il concetto di protagonista femminile. Ironica, anticonformista, profonda e sempre fuori dagli schemi, ha saputo interpretare donne forti, fragili, autentiche. Il suo lascito va ben oltre i premi: è nel modo in cui ha scelto di vivere, a modo suo, sempre fedele a sé stessa.



