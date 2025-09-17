Lancia una cagnolina in strada e l’abbandona: denunciato il conte Robert Filo della Torre





Un Jack Russell di due anni è stato sequestrato dai carabinieri dopo essere stato lanciato in strada dal nobile 36enne. L’animale ora vive con un militare.





Il 18 agosto scorso, nel quartiere Parioli a Roma, il conte Robert Filo della Torre di Santa Susanna è stato denunciato per maltrattamenti e abbandono di animale. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 36enne avrebbe lanciato in strada una cagnolina di razza Jack Russell Terrier, di due anni, prima di rientrare nella sua abitazione su via Nemorense.

Una testimone ha assistito alla scena, prestando soccorso all’animale e contattando il numero inciso sulla medaglietta. A rispondere sarebbe stato lo stesso Filo della Torre, che poco dopo è sceso di casa e avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente la donna. Solo l’intervento di alcuni passanti, e successivamente dei carabinieri, ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.

Quando i militari della compagnia Parioli sono entrati nell’appartamento, hanno trovato la cuccia della cagnolina in una gabbia circondata da bottiglie di alcolici vuote e vetri rotti. Una condizione che ha rafforzato le accuse di crudeltà e abbandono formulate dalla procura.

Il cane, pur registrato, non aveva un nome ed era stato affidato al conte da una conoscente circa un anno fa. Dopo l’intervento, la donna ne ha richiesto la restituzione, ma l’autorità giudiziaria ha deciso diversamente: la cagnolina è stata affidata a uno dei carabinieri che l’ha salvata.

Il conte Robert Filo della Torre, già noto per numerosi precedenti giudiziari, si è più volte presentato come discendente della famiglia della contessa uccisa all’Olgiata nel 1991, circostanza smentita dai familiari stessi. Negli anni è stato denunciato per minacce, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza, danneggiamenti e insolvenza fraudolenta. Nel 2013, in un bar di via del Tritone, si rifiutò di pagare panini per otto euro, rivolgendosi al barista con frasi del tipo: “Io sono nobile e mi ti compro. Ti spacco la testa e non ti pago i panini”. Anche in quell’occasione, avrebbe minacciato i carabinieri intervenuti dichiarando: “Vengo dalla più importante famiglia di Roma. Vi faccio licenziare”.

La vicenda ha suscitato indignazione tra residenti e associazioni animaliste, mentre la piccola Jack Russell, salvata dai militari, ha finalmente trovato un ambiente sicuro e accogliente.



