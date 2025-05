L’artrite si verifica quando le articolazioni, come ginocchia, fianchi o dita, diventano rigide, dolorose e infiammate. Ecco come gestire l’artrite.

L’artrite è quando le articolazioni—come ginocchia, fianchi o dita—diventano rigide, doloranti e infiammate. Il tipo più comune è l’osteoartrite, che deriva da anni di usura. Un altro tipo, l’artrite reumatoide, è una condizione autoimmune in cui il sistema immunitario attacca erroneamente le articolazioni, in particolare quelle più piccole come i polsi o le dita. La causa esatta dell’artrite non è conosciuta, ma può essere scatenata dall’età, dal sovrappeso, dalla storia familiare e anche dal genere—le donne sono più frequentemente colpite rispetto agli uomini.





Anche se l’artrite non può essere curata, può sicuramente essere gestita. Il trattamento si concentra sul ridurre il dolore, migliorare la forza articolare e mantenerti in movimento. Questo di solito include una combinazione di cambiamenti nello stile di vita, farmaci e, a volte, chirurgia. Una delle cose più potenti che puoi fare è perdere peso—meno peso significa meno pressione sulle articolazioni, il che aiuta a ridurre il dolore e a prevenire ulteriori danni.

Esercizi leggeri a basso impatto, come il nuoto e lo stretching, aiutano a mantenere le articolazioni flessibili senza sovraccaricarle. Il movimento quotidiano, anche semplicemente allungandoti, può fare una grande differenza. La terapia di massaggio può anche ridurre la rigidità e migliorare l’ampiezza dei movimenti.

I trattamenti con caldo e freddo sono ottimi per un sollievo temporaneo. Prova a usare impacchi di ghiaccio per il gonfiore o un bagno caldo per alleviare la rigidità articolare. Creme da banco (come quelle a base di capsaicina) e farmaci orali possono anche aiutare a gestire il dolore.

Le terapie alternative come l’agopuntura e la meditazione possono ridurre il dolore e l’infiammazione, calmando la mente e il corpo. Gestire lo stress attraverso tecniche di consapevolezza o rilassamento può anche alleviare i sintomi.

Infine, ciò che mangi è importante. Alimenti ricchi di proprietà antinfiammatorie—come la curcuma, l’olio di pesce ricco di omega-3 o oli di semi come l’olio di enotera—possono supportare la salute delle articolazioni. Assicurati però di consultare il tuo medico prima di iniziare a prendere nuovi integratori.

L’artrite può essere cronica, ma con gli strumenti giusti, non deve controllare la tua vita