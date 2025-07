L’attrice italiana Vittoria Puccini parla del suo futuro matrimonio con Fabrizio Lucci e riflette sul passato con Alessandro Preziosi, evidenziando il ruolo protettivo della figlia Elena

L’attrice Vittoria Puccini, amata dal pubblico per i suoi numerosi ruoli nel cinema e nella televisione, ha recentemente condiviso dettagli sulla sua vita privata in un’intervista al settimanale “F”. Al centro della conversazione, il suo imminente matrimonio con il compagno Fabrizio Lucci, con cui è legata da oltre un decennio, e alcune riflessioni sul rapporto passato con l’ex Alessandro Preziosi, padre della loro figlia Elena.





Attualmente impegnata nella promozione del suo ultimo lavoro, dove interpreta Maria in “Belcanto”, Vittoria Puccini ha rivelato che, dopo undici anni di relazione, lei e il direttore della fotografia Fabrizio Lucci hanno deciso di sposarsi. Tuttavia, la coppia non ha ancora definito i dettagli della cerimonia. L’attrice ha dichiarato: “È una cosa che abbiamo deciso di fare, ma non abbiamo fissato né organizzato nulla. Magari decidiamo all’ultimo minuto per una cerimonia intima e privata, magari facciamo una festa con gli invitati: come sempre, per me, quello che arriverà arriverà.”

Nonostante la serenità della loro relazione, Vittoria Puccini ha ammesso di aver riflettuto sull’idea di avere un secondo figlio. Tuttavia, i cambiamenti personali e professionali che ha affrontato negli ultimi anni l’hanno portata a mettere da parte questo desiderio. “Il pensiero l’ho accarezzato, ma mi sembrava troppo dopo i cambiamenti che ho dovuto attraversare. Poi il tempo è passato, potrebbe essere un rimpianto. Se tornassi indietro, lancerei il cuore oltre l’ostacolo e asseconderei il desiderio che abbiamo avuto,” ha confessato.

Nell’intervista, l’attrice ha anche parlato apertamente della sua passata relazione con Alessandro Preziosi, terminata dopo anni di alti e bassi. Pur riconoscendo il dolore vissuto durante la separazione, ha sottolineato il ruolo fondamentale della loro figlia Elena nel mantenere un equilibrio tra loro. “Nostra figlia Elena ci ha protetti, ci ha impedito di farci del male,” ha spiegato. Secondo Puccini, la presenza della figlia è stata un punto di riferimento che ha aiutato entrambi a evitare conflitti distruttivi.

Ripensando al passato, l’attrice ha condiviso un episodio significativo legato a una relazione precedente. “Convivevo con una persona, ci siamo lasciati e ho portato via tutto quello che c’era in casa, in modo compulsivo, senza senso. In quel momento era come se non ragionassi. Ma mi sono subito pentita e oggi mi dico: perché l’ho fatto?” Questo ricordo dimostra quanto le relazioni possano influenzare profondamente le emozioni e le azioni delle persone.

La carriera di Vittoria Puccini continua a brillare, ma è evidente che l’attrice dà grande importanza alla sua vita privata e ai legami familiari. La sua decisione di sposare Fabrizio Lucci rappresenta un nuovo capitolo che si aggiunge alla sua storia personale e professionale. Nonostante le difficoltà affrontate in passato, la presenza della figlia Elena e il supporto del suo compagno sembrano averle garantito una stabilità emotiva.