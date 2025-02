Laura partorisce il sesto figlio in bagno dopo aver sistemato gli altri davanti alla televisione

Laura Micelli ha partorito il suo sesto figlio da sola, senza l’aiuto di un’ambulanza, mostrando coraggio e determinazione. La sua storia è incredibile

La storia di Laura Micelli, una mamma 38enne di Strassoldo, in provincia di Udine, ha stupito tutti. Quando il suo sesto figlio ha deciso di nascere, Laura si trovava a casa con cinque figli piccoli, il marito al lavoro e un’ambulanza che non arrivava. Ma la determinazione della donna è stata tale che è riuscita a partorire da sola, con coraggio e senza l’aiuto di nessuno.





Secondo quanto raccontato al Messaggero Veneto, Laura ha compreso che il momento del parto era arrivato mentre stava cambiando il più piccolo dei suoi figli, di un anno. Dopo aver avvisato il marito e aver messo a letto i bambini più piccoli, ha acceso la televisione per farli stare tranquilli davanti a un cartone animato, mentre lei si preparava per il parto.

Nonostante avesse già chiamato un’ambulanza, le contrazioni erano ormai forti e inarrestabili. Laura, con sangue freddo, si è chiusa in bagno, ha steso degli asciugamani sul pavimento e si è messa in posizione. In poco tempo, la testa del bambino è uscita, seguita dal resto del corpo.

Il piccolo, purtroppo, sembrava cianotico e non respirava. Laura, con prontezza, ha visto che il cordone ombelicale era attorcigliato tre volte attorno al collo del bambino, e con molta attenzione ha provveduto a liberarlo e a stimolare la respirazione del neonato. Quando finalmente è arrivata l’ambulanza, insieme a suo marito, i sanitari hanno completato le operazioni di soccorso, tagliando il cordone ombelicale e trasportando la donna all’ospedale di Monfalcone.

Il marito di Laura, Paolo, ha descritto sua moglie come “coraggiosissima”, mentre la vicina, anche lei madre, ha preso in carico i bambini che erano ancora svegli, per tranquillizzarli. Il neonato, di oltre 3 chili, e Laura stanno entrambi bene.

Questa incredibile vicenda testimonia il coraggio e la forza di una mamma che ha affrontato una situazione di emergenza con determinazione, dimostrando che l’istinto materno può davvero compiere miracoli.