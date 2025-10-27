Lavinia Capobianco muore a 41 anni in un incidente sull’A57, un anno dopo la tragedia del marito in parapendio





Questa mattina, lunedì 27 ottobre, poco prima delle 5, un tragico incidente ha coinvolto una donna di Udine, che ha perso la vita dopo aver urtato violentemente la barriera del casello autostradale dell’A57 a Mestre. La vittima, Lavinia Capobianco, aveva 41 anni e, secondo quanto riportato, era già stata colpita da un dolore inimmaginabile: nel giugno dello scorso anno aveva perso il marito, Carlo Alberto Murano, in un incidente con il parapendio.





L’incidente è avvenuto in un momento in cui le strade erano ancora poco trafficate. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, per Lavinia non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarla dall’abitacolo, ma i sanitari hanno dovuto dichiarare il decesso sul posto. La scena è stata rapidamente circondata dalle forze dell’ordine e dai tecnici dell’ente autostradale, che hanno avviato le operazioni di rilievo.

Le cause che hanno portato a questo drammatico incidente sono attualmente oggetto di indagine. Al momento, non viene esclusa alcuna ipotesi riguardo alla dinamica dell’accaduto. Due corsie del casello sono state chiuse a causa dei danni strutturali subiti, il che ha comportato lunghe code e disagi per gli automobilisti in transito, che hanno dovuto affrontare ritardi significativi per buona parte della mattinata.

Lavinia Capobianco era una figura conosciuta nella sua comunità, e la notizia della sua tragica scomparsa ha suscitato un’ondata di commozione tra amici e conoscenti. L’incidente ha riaperto le ferite della perdita del marito, un evento che aveva già segnato profondamente la sua vita. La coppia, immortalata in una foto condivisa sui social, rappresentava un legame forte e affettuoso, che ora è stato spezzato da un destino crudele.

Le indagini proseguono per chiarire le circostanze esatte che hanno portato all’incidente. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per ricostruire la dinamica dell’accaduto. È fondamentale comprendere se ci siano stati fattori esterni, come il maltempo o condizioni stradali avverse, che possano aver contribuito a questa tragedia.

In aggiunta, le autorità competenti stanno esaminando i dati relativi al traffico autostradale in quel momento specifico, per valutare se ci siano state altre vetture coinvolte o se Lavinia stesse viaggiando da sola. La sicurezza stradale è un tema di crescente importanza, e incidenti come questo sollevano interrogativi sulla necessità di miglioramenti infrastrutturali e di maggiore attenzione da parte degli automobilisti.

Il casello autostradale dell’A57 è un punto cruciale per il traffico nella zona di Mestre, e l’incidente ha avuto ripercussioni immediate sul flusso veicolare. Le code si sono allungate, mentre gli automobilisti cercavano di trovare percorsi alternativi per evitare il blocco. Gli agenti di polizia hanno lavorato per gestire il traffico e garantire la sicurezza degli altri conducenti, mentre i tecnici dell’ente autostradale si occupavano di valutare i danni e pianificare eventuali riparazioni.

La comunità di Udine e di Mestre è in lutto per la perdita di Lavinia Capobianco. I messaggi di cordoglio si sono moltiplicati sui social media, con amici e familiari che ricordano la sua gentilezza e il suo spirito vivace. La sua morte rappresenta una tragica perdita non solo per la famiglia, ma anche per tutti coloro che l’hanno conosciuta e amata.



