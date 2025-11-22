Le cause della morte di Ornella Vanoni: le sue ultime parole pochi giorni fa — “Non sto bene, ho un dolore alla vertebra”





La notizia della morte di Ornella Vanoni, avvenuta ieri sera, ha scosso profondamente il mondo della musica e dello spettacolo. La celebre cantante è deceduta a causa di un arresto cardiocircolatorio, che l’ha colpita intorno alle 23 nella sua abitazione a Milano. Nonostante i tempestivi soccorsi del 118, ogni tentativo di rianimarla è stato vano. Vanoni, che ha dedicato oltre 70 anni della sua vita alla musica, al teatro e alla televisione, aveva 91 anni e, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, da alcuni giorni si trovava in condizioni di salute precarie.





Nei giorni precedenti alla sua morte, Vanoni aveva contattato il giornalista Maurizio Porro, raccontando di aver avvertito un “dolore a una vertebra”. Durante la conversazione telefonica, aveva dichiarato: “Non sto bene, non so, mi sento strana”. La cantante aveva anche comunicato l’intenzione di recarsi in una clinica di Pavia, dove sperava di ricevere cure adeguate. “Ora devo stare ferma, ho un dolore, sai come un coltello che ti trapassa la schiena”, aveva concluso, esprimendo la sua preoccupazione per il malessere che la affliggeva.

L’ultima apparizione pubblica di Ornella Vanoni risale a poche settimane fa, quando è stata ospite del programma Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio, il 2 novembre 2025. In quella occasione, si era presentata in studio con una corona di fiori, scherzando sull’invito ricevuto nel giorno della commemorazione dei defunti. “Mi hai invitato il 2 novembre, mi attengo alle regole e alle antiche usanze. Adesso portano i fiori, una volta si portava la corona”, aveva detto, mostrando il suo spirito ironico. Durante il programma, aveva anche rivelato di aver avuto problemi di salute, affermando: “Mi trovi in forma ma fingo, recito la parte, ma sono stata male”. Inoltre, aveva condiviso la sua decisione di smettere di fumare, spiegando: “Ho smesso con le canne per i polmoni, l’acqua nei polmoni, un casino”.

Il 9 novembre, Vanoni aveva partecipato a un’altra trasmissione, Amici 25, condotta da Maria De Filippi, dove aveva commentato le esibizioni degli allievi. Questa apparizione, registrata il 6 novembre, ha rappresentato uno dei suoi ultimi momenti di interazione con il pubblico, confermando il suo amore per la musica e la sua voglia di continuare a essere presente nel panorama artistico, nonostante le difficoltà di salute.

La scomparsa di Ornella Vanoni segna la fine di un’era per la musica italiana. La cantante, nota per la sua voce inconfondibile e il suo stile unico, ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura musicale del Paese. La sua carriera, iniziata negli anni ’50, ha attraversato decenni di evoluzione musicale e sociale, rendendola una figura iconica e rispettata.

La notizia della sua morte ha suscitato una reazione emotiva tra i fan e i colleghi del settore. Molti hanno espresso il loro cordoglio sui social media, ricordando i momenti indimenticabili che Vanoni ha regalato con la sua musica. La sua abilità di connettersi con il pubblico attraverso le sue canzoni e le sue performance ha fatto sì che fosse amata e ammirata da generazioni di ascoltatori.

In questo momento di tristezza, è importante ricordare l’eredità artistica di Ornella Vanoni. La sua musica continuerà a vivere nei cuori di coloro che l’hanno seguita e apprezzata nel corso degli anni. La sua capacità di affrontare le sfide della vita con grazia e umorismo rimarrà un esempio per molti.



