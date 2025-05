Le donne usano inconsciamente il profumo per giudicare potenziali amiche al primo incontro

Una nuova ricerca pubblicata su Scientific Reports rivela che le donne eterosessuali si basano non solo sull’aspetto, ma anche sul profumo per decidere se vogliono diventare amiche di un’altra donna—e questo giudizio avviene spesso entro pochi minuti dal primo incontro. Lo studio, condotto presso la Cornell University e la Middle Tennessee State University, ha scoperto che le donne rispondono inconsciamente a ciò che i ricercatori chiamano “odore diplomatico”, una combinazione complessa di profumo naturale del corpo, dieta, prodotti per l’igiene, animali domestici e altro ancora.





Ispirato da precedenti ricerche sui feromoni e la selezione del partner—come i famosi studi delle “magliette sudate” che mostravano come le donne preferissero il profumo di uomini con geni del sistema immunitario diversi—il nuovo studio ha spostato l’attenzione sulle amicizie platoniche femminili. I ricercatori hanno organizzato un evento di “Speed-Friending” in cui 40 donne in età universitaria si sono valutate a vicenda in base al potenziale di amicizia, utilizzando foto, profumo delle magliette indossate e brevi interazioni dal vivo. Le partecipanti hanno indossato le magliette per 12 ore prima che venissero annusate anonimamente dalle altre.

I risultati hanno mostrato un legame sorprendente: le donne che venivano valutate positivamente basandosi solo sul profumo erano anche più apprezzate di persona. Anche dopo le conversazioni dal vivo, un secondo giro di valutazioni basate sull’olfatto continuava ad allinearsi con le sensazioni delle partecipanti dopo l’incontro faccia a faccia. Questo suggerisce che il profumo non solo crea una prima impressione, ma prevede effettivamente la qualità della connessione sociale. È interessante notare che le preferenze olfattive erano uniche per ciascuna partecipante, non universalmente “buoni” o “cattivi” odori.

Questo studio si aggiunge alle crescenti evidenze che gli esseri umani, come molti animali, usano inconsciamente l’olfatto come strumento sociale—anche in contesti non romantici. Sebbene limitato a giovani donne americane eterosessuali, i ricercatori credono che meccanismi simili potrebbero applicarsi ad altri gruppi e dinamiche sociali. Studi più diversificati potrebbero rivelare come i giudizi basati sull’olfatto influenzino le amicizie attraverso culture, età e generi.