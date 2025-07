L’estate potrebbe portare cambiamenti sorprendenti nel panorama politico italiano, come suggeriscono i recenti sondaggi

La recente Supermedia YouTrend mostra una settimana di fluttuazioni nei sondaggi politici, con Fratelli d’Italia in discesa e il Movimento 5 Stelle in crescita. In particolare, Italia Viva scende sotto la soglia critica del 2%.





Il partito di Giorgia Meloni subisce il calo più marcato della settimana, con una diminuzione dello 0,8%, principalmente a causa di un sondaggio di Ipsos.

Nonostante ciò, Fratelli d’Italia resta il partito più votato con il 29,1%. Anche il Partito Democratico vede una leggera riduzione al 22,4% (-0,3%), continuando una tendenza negativa.

Al contrario, il Movimento 5 Stelle guadagna terreno con un aumento dello 0,6%, raggiungendo il 12,7%. Giuseppe Conte cerca di riguadagnare importanza nel dibattito politico. La Lega registra una modesta crescita (+0,2%, ora all’8,6%), mentre Forza Italia scende leggermente all’8,9%.

Italia Viva, guidata da Matteo Renzi, scende all’1,9% (-0,3%), segnalando una crisi nel Terzo Polo, che complessivamente perde terreno al 5,2% (-0,3%). Anche +Europa è in calo (1,8%, -0,1%), mentre Azione (3,3%, +0,1%) e Noi Moderati (0,9%, +0,1%) mostrano una lieve crescita.

Coalizioni: centrodestra in lieve calo

La Supermedia delle coalizioni politiche conferma la leadership del centrodestra, che però mostra un leggero calo al 47,3% (-0,7%). Il centrosinistra si attesta al 30,5% (-0,5%), mentre il M5S rimane al 12,7%. Il Terzo Polo raggiunge il 5,2% e il gruppo degli “Altri” è in crescita al 4,3% (+0,9%).

Oscillazioni in vista dell’autunno

La Supermedia, aggiornata al 3 luglio 2025, si basa su dati raccolti tra il 19 giugno e il 2 luglio da Demopolis, Ipsos, Ixè, SWG e Tecnè. La ponderazione considera vari fattori come dimensioni.