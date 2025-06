Lewis Hamilton, visibilmente scosso dopo il sesto posto al GP di Spagna, si scusa con la giornalista Rachel Brookes per i toni usati durante l’intervista

Lewis Hamilton ha concluso il Gran Premio di Spagna 2025 in sesta posizione, un risultato deludente che ha lasciato il sette volte campione del mondo profondamente amareggiato. Il pilota britannico, attualmente alla guida della Ferrari, non è ancora riuscito a conquistare una vittoria da quando è approdato a Maranello, e il difficile momento si è riflesso nelle sue parole durante l’intervista post-gara con Rachel Brookes di Sky Sports UK. Con lo sguardo basso e gli occhi lucidi, Hamilton ha risposto in modo secco alle domande, lasciando trasparire tutto il suo malessere.





L’intervista ha preso una piega tesa quando Brookes gli ha chiesto se ci fossero problemi con la monoposto. La risposta di Hamilton è stata breve e diretta: “Non particolarmente, non è stata una giornata eccezionale. La strategia era buona, la squadra ha fatto un ottimo lavoro. Tutto qui”. La giornalista, notando il suo stato d’animo, ha commentato: “Odio vederti di questo umore”. A quel punto, il tono del pilota si è fatto ancora più cupo: “Beh, cosa vuoi che ti dica? Ho avuto una giornata davvero brutta e non ho niente da dire. È inutile spiegarla. Non è colpa tua, non ho niente da dire. Sono sicuro che la Ferrari non riuscirà a trovare una soluzione, la risposta probabilmente sono solo io”.

Le parole di Hamilton hanno evidenziato non solo la delusione per la prestazione, ma anche il peso di un periodo complicato nella sua avventura con la Ferrari. Poco dopo l’intervista, lontano dalle telecamere, il pilota ha deciso di scusarsi con Rachel Brookes per il tono utilizzato, riconoscendo di aver reagito in modo eccessivo: “Mi dispiace davvero, sono così giù”.

Il risultato del GP di Spagna rappresenta un ulteriore ostacolo in una stagione difficile per Hamilton, che sta cercando di adattarsi alla nuova realtà in Ferrari dopo anni di successi con la Mercedes. Le aspettative elevate e la mancanza di vittorie hanno contribuito ad aumentare la pressione, rendendo ancora più evidente il suo stato di frustrazione. Durante l’intervista, il pilota ha cercato di difendere il lavoro del team, sottolineando che la strategia era stata corretta, ma ha anche lasciato intendere che il problema potrebbe risiedere in lui stesso.

L’episodio ha suscitato grande attenzione tra i tifosi e gli appassionati di Formula 1, che hanno visto un lato particolarmente vulnerabile di Hamilton. Le sue scuse alla giornalista dimostrano la sua capacità di riconoscere gli errori, anche in un momento di evidente difficoltà emotiva. Nonostante il risultato negativo, il pilota britannico ha mostrato ancora una volta la sua umanità, ammettendo il peso delle aspettative e delle sfide che sta affrontando.

La stagione 2025 si sta rivelando impegnativa per la Ferrari e per Hamilton, che continua a lavorare per riportare il team italiano al vertice della Formula 1. Tuttavia, il percorso sembra essere più complicato del previsto, e il sesto posto a Barcellona è solo l’ultimo di una serie di risultati che non rispecchiano le ambizioni del pilota e della scuderia. Il prossimo appuntamento sarà cruciale per capire se Hamilton e la Ferrari riusciranno a invertire la rotta e a ritrovare la competitività necessaria per lottare ai massimi livelli.