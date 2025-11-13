L’ex attrice hard Malena racconta la svolta: “Ho abbandonato il porno per stare accanto a mia madre malata”





Filomena Mastromarino, conosciuta nel mondo dello spettacolo con il nome d’arte di Malena, ha condiviso per la prima volta come la sua esistenza sia cambiata da quando ha deciso di abbandonare la carriera nel porno. In un recente intervento a Verissimo, l’ex pornostar ha affermato di non rimpiangere la sua scelta e di non avere intenzione di tornare sui suoi passi.





Nel gennaio scorso, durante una precedente apparizione nel programma condotto da Silvia Toffanin, Malena aveva spiegato le ragioni che l’hanno portata a lasciare il settore dell’intrattenimento per adulti. “Il personaggio si era mangiato la persona”, aveva dichiarato, aggiungendo che la decisione era stata influenzata anche dalla necessità di stare vicino alla madre, che sta affrontando seri problemi di salute. A distanza di quasi un anno, in un’altra puntata di Verissimo andata in onda l’8 novembre, Filomena ha ribadito: “Non mi sono mai voltata indietro e non tornerei mai sui miei passi. Sono felice così, mi sento serena e rilassata, anche più completa come donna”.

Uno dei motivi principali per cui Filomena ha deciso di dire addio ai film per adulti è il desiderio di supportare la madre, attualmente in lotta contro un tumore ai polmoni. Questo male si è ripresentato dopo un primo intervento chirurgico che aveva portato alla rimozione di metà polmone. “Sono accanto a lei in questo momento difficile. Nonostante un primo intervento, si è ripresentato. Adesso dobbiamo prepararci a una seconda operazione”, ha raccontato Mastromarino a Toffanin, esprimendo la sua determinazione nel rimanere al fianco della madre.

L’ex pornostar ha anche sottolineato come la sua nuova vita le consenta di essere più autentica e di dedicarsi a ciò che realmente conta. “La parte più vera di me è l’essere figlia, che a volte si dà per scontato. Benedico il giorno in cui ho lasciato Malena, mi ha concesso di trascorrere più tempo con mia mamma, di accorgermi di una tosse che non era normale. Sono felice e serena”. Queste parole evidenziano come la sua esperienza personale l’abbia portata a una maggiore consapevolezza e apprezzamento per le relazioni familiari.

Nei mesi scorsi, Filomena ha anche affrontato pubblicamente le accuse di abusi sessuali rivolte a Rocco Siffredi da alcune attrici del settore. Ha chiarito di non aver mai vissuto situazioni del genere, affermando: “Erano donne, non attrici. Il no è un no sempre, anche su un set”. Questa dichiarazione ha suscitato discussioni sul tema del consenso e della sicurezza nel mondo del lavoro, in particolare in quello dell’intrattenimento per adulti.

La decisione di Filomena Mastromarino di lasciare il porno rappresenta un momento di transizione significativo nella sua vita. La sua scelta di dedicarsi alla madre e di allontanarsi da un passato che non la rappresentava più ha portato a una nuova fase di crescita personale. Oggi, si sente più libera di essere se stessa e di affrontare le sfide quotidiane con una nuova prospettiva.

La vita di Filomena dopo il porno è caratterizzata da un forte senso di responsabilità verso la famiglia e un impegno a vivere in modo autentico. La sua esperienza dimostra come le scelte personali possano riflettere un profondo desiderio di connessione e supporto, specialmente nei momenti di difficoltà. La lotta della madre contro il tumore ha reso ancora più evidente l’importanza delle relazioni familiari e della presenza incondizionata nei momenti critici.



