L’ho appena scoperto da un amico che è poliziotto: dovresti SEMPRE aprire la portiera dell’auto con la mano destra. Lo ripeto: solo con la MANO DESTRA

Se guidi spesso o sei spesso passeggero in un’auto, quello che sto per dirti potrebbe letteralmente salvare una vita. E ti dico la verità: non ne avevo mai sentito parlare prima. È un cambiamento minuscolo nelle abitudini, ma fa una differenza enorme. Il mio amico, agente di polizia, me ne ha parlato durante una conversazione informale e da quel momento… non ho più aperto la portiera nello stesso modo.





Il consiglio è semplice: apri sempre la portiera con la MANO DESTRA, non con la sinistra — nemmeno se sei tu a guidare. Sembra strano, vero? Ma c’è un motivo molto valido dietro.

Si chiama “Dutch Reach” — e può prevenire una tragedia

Questo metodo è ben noto in alcune zone d’Europa, soprattutto nei Paesi Bassi, dove è nato — da qui il nome “Dutch Reach”, ovvero “presa o apertura olandese”. Il concetto è semplice: invece di usare la mano sinistra (come fa istintivamente la maggior parte dei guidatori nei paesi dove si guida a destra), si utilizza la mano destra per aprire la portiera.

Facendolo, il corpo è costretto a ruotare leggermente, girando le spalle — e così facendo, ti viene naturale guardare oltre la spalla sinistra, in direzione della strada o della pista ciclabile.

Quel piccolo movimento ti dà il tempo di controllare se sta sopraggiungendo un ciclista, un pedone, un monopattino o un’auto. Senza quel gesto, è molto più probabile aprire la portiera alla cieca — un errore che causa migliaia di incidenti ogni anno.

Il pericolo nascosto del “dooring”

Nel linguaggio della sicurezza stradale, esiste un termine per questi incidenti: dooring. Succede quando qualcuno in un’auto parcheggiata apre la portiera proprio mentre sopraggiunge un ciclista o motociclista, causando un urto violento. Questi incidenti possono provocare gravi lesioni e, in alcuni casi, essere mortali.

Il “dooring” è molto comune nelle città dove la mobilità su due ruote è diffusa, e accade spesso perché chi è nell’auto non controlla dietro prima di aprire. Siamo così abituati a scendere senza pensarci che non ci fermiamo a riflettere — finché non è troppo tardi.

Il mio amico poliziotto mi ha detto che gli incidenti da dooring sono tra i più facilmente evitabili, eppure succedono ancora ogni giorno. Per questo agenti e esperti di sicurezza stradale stanno cercando di far conoscere il “Dutch Reach”.

Perché la mano destra fa la differenza

Ecco come funziona, in pratica:

Sei seduto al posto di guida.

Invece di usare la mano sinistra (che non richiede movimento del busto),

Usi la mano destra per raggiungere la maniglia.

Questo ti costringe a girare il busto e la testa verso sinistra — ovvero nella direzione da cui arrivano ciclisti, auto e pedoni.

Guardi lo specchietto laterale, poi l’angolo cieco — e solo allora apri la portiera, in sicurezza.

Diventa un controllo automatico di sicurezza, integrato nel semplice gesto di uscire dal veicolo.

Non solo per chi guida: insegna questa abitudine anche ai passeggeri

Questo consiglio non vale solo per chi è alla guida. Anche i passeggeri, davanti e dietro, dovrebbero prendere l’abitudine. Se si è dal lato del marciapiede, il rischio è minore, ma se si parcheggia accanto a una corsia o a una pista ciclabile, il pericolo c’è per tutti.

Soprattutto insegna questa abitudine a:

Ragazzi che stanno imparando a guidare

Passeggeri di Uber, Lyft e taxi

Bambini che stanno imparando le regole di sicurezza stradale

Anziani abituati a vecchie abitudini

È facile da spiegare: “Usa sempre la mano più lontana, non quella più vicina alla portiera.”

Perché i poliziotti insistono tanto su questo gesto

Il mio amico non me l’ha detto per caso o per abitudine personale. Gli agenti di polizia sono addestrati ad avere una visione molto precisa delle dinamiche del traffico e dei piccoli gesti che possono fare la differenza. In alcune città dove il traffico ciclabile è intenso, il “Dutch Reach” è persino incluso nei programmi di educazione alla guida.

Non è una moda passeggera su TikTok o un consiglio qualsiasi online — ma una raccomandazione concreta, basata su studi, sostenuta da enti di sanità pubblica, commissioni per la sicurezza stradale e forze dell’ordine in tutto il mondo.

Un’abitudine che si impara in pochi secondi, ma dura per sempre

Il “Dutch Reach” richiede forse un secondo in più. Ma quel secondo può fare la differenza tra una giornata normale e un viaggio al pronto soccorso — o peggio.

Io ho cambiato questa piccola abitudine nella mia vita quotidiana. Mi ci sono voluti due o tre giorni per farla diventare automatica, e ora mi viene spontanea. A essere onesto, vorrei averlo saputo anni fa.

Quindi, la prossima volta che parcheggi, ricordati questa semplice regola:

Apri la portiera con la mano destra. Sempre.

Guarda dietro. Poi scendi.

Potresti salvare una vita.

Magari anche la tua.