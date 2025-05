Liliana Segre denuncia Cecilia Parodi per un video antisemita: la scrittrice rischia il processo

La scrittrice Cecilia Parodi si trova al centro di un’inchiesta giudiziaria per presunte dichiarazioni antisemite diffuse tramite un video sui social media. Le indagini, avviate lo scorso anno a seguito di una denuncia presentata dalla senatrice a vita Liliana Segre, hanno portato la Procura di Milano a formulare accuse di “istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale” e “diffamazione aggravata dall’odio razziale”.





Secondo le ricostruzioni, il video incriminato, pubblicato su Instagram, conteneva affermazioni come: “Odio tutti gli ebrei, odio tutti gli israeliani, dal primo all’ultimo, odio tutti quelli che li difendono”. Le parole, ritenute offensive e discriminatorie, includevano anche attacchi diretti alla figura della stessa Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah e simbolo della memoria storica dell’Olocausto.

L’inchiesta è stata avviata nel luglio dello scorso anno, quando l’avvocato Vincenzo Saponara, rappresentante legale di Segre, ha formalizzato una denuncia presso la Procura di Milano, guidata da Marcello Viola. Il fascicolo aperto ha portato il pubblico ministero Leonardo Lesti a richiedere il rinvio a giudizio per la scrittrice. L’udienza preliminare è stata fissata dal giudice Luca Milani per il prossimo 26 giugno.

Le accuse rivolte a Parodi si basano su due ipotesi di reato principali: da un lato, la presunta istigazione all’odio razziale, legata alle dichiarazioni contenute nel video; dall’altro, la diffamazione aggravata, in quanto le frasi sarebbero state rivolte con l’intento di offendere e discriminare. La Procura ritiene che le parole utilizzate dalla scrittrice abbiano superato il limite della libertà di espressione, configurandosi come incitamento alla violenza e alla discriminazione.

La senatrice a vita Liliana Segre, nominata nel 2018 dal Presidente della Repubblica per il suo impegno nella difesa dei diritti umani e nella lotta contro l’antisemitismo, potrebbe decidere di costituirsi parte civile nel procedimento durante l’udienza preliminare. Questo le permetterebbe di partecipare attivamente al processo e di richiedere un risarcimento per i danni morali subiti.

L’episodio ha suscitato ampio dibattito pubblico, riportando l’attenzione sull’importanza di contrastare ogni forma di odio e discriminazione online. Negli ultimi anni, infatti, sono aumentati i casi di discorsi d’odio diffusi attraverso i social media, spesso indirizzati contro gruppi etnici, religiosi o minoranze.

Non è la prima volta che la figura di Liliana Segre viene presa di mira da messaggi d’odio. La senatrice, sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti e testimone attiva delle atrocità dell’Olocausto, è stata più volte vittima di attacchi verbali e minacce sui social. Proprio per questo motivo, nel 2019, le è stata assegnata una scorta per garantirne la sicurezza personale.

Il caso di Cecilia Parodi rappresenta un ulteriore esempio delle sfide che le autorità e la società civile devono affrontare per contrastare il fenomeno dell’odio online. La giustizia italiana sta cercando di stabilire un equilibrio tra la tutela della libertà di espressione e la necessità di prevenire comportamenti che possano incitare alla violenza o alla discriminazione.

L’udienza preliminare del 26 giugno sarà un momento chiave per determinare se le accuse contro la scrittrice saranno confermate e se il caso approderà a un processo vero e proprio. Nel frattempo, l’episodio continua a sollevare interrogativi sull’uso responsabile dei social media e sull’importanza di educare alla tolleranza e al rispetto reciproco.

Il procedimento giudiziario rappresenta anche un segnale forte contro l’impunità per chi utilizza le piattaforme digitali per diffondere messaggi d’odio. La speranza è che casi come questo possano contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di contrastare ogni forma di discriminazione e intolleranza.