L’imprenditore Flavio Briatore parla del rapporto con l’ex moglie Elisabetta Gregoraci e del figlio Nathan Falco, svelando dettagli sulla loro vita familiare





Flavio Briatore, noto imprenditore italiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo al legame con l’ex moglie Elisabetta Gregoraci e al loro figlio Nathan Falco, che oggi ha 15 anni. Nonostante la separazione avvenuta diversi anni fa, i due hanno trovato un equilibrio per garantire stabilità e serenità al ragazzo. Briatore ha confermato che non torneranno mai più insieme come coppia, ma il rispetto reciproco e la collaborazione come genitori restano centrali nel loro rapporto.





L’ex manager della Formula 1 ha spiegato che, dopo la fine della relazione, la priorità è stata sempre il benessere di Nathan Falco. “Siamo stati bravi a mettere lui al primo posto, quando ci siamo lasciati: non saremo più una coppia, ma non smetteremo di essere i suoi genitori e di esserci l’uno per l’altra”, ha dichiarato Briatore. L’imprenditore ha anche raccontato un aneddoto curioso: “Sul fatto che la showgirl spia il mio cellulare quando dormo, ho commentato: ‘Ma quando io dormo possono pure operarmi a cuore aperto e non sento niente! Lei è la madre di Falco, la cosa più importante che ho’”.

Elisabetta Gregoraci, che in passato aveva affrontato l’argomento in un’intervista al Corriere della Sera, ha confermato di condividere la stessa visione. “Ci vogliono sempre vedere insieme a tutti i costi”, aveva detto la conduttrice, ribadendo che il loro legame oggi si basa esclusivamente sulla co-genitorialità.

Riguardo al figlio, Flavio Briatore ha illustrato alcuni aspetti della sua vita e dei suoi interessi. Nathan Falco, che studia presso una Boarding School in Svizzera, è un ragazzo poliedrico e già molto coinvolto nelle attività imprenditoriali del padre. “Parla 4 lingue, lo tengo al corrente di quello che succede nelle mie aziende, e a lui piace molto. È molto difficile non viziarlo”, ha ammesso Briatore. Nonostante l’imprenditore sia stato per anni una figura di spicco nel mondo della Formula 1, Nathan Falco sembra orientato verso altre passioni, in particolare quelle legate al settore Food & Beverage. “In uno qualunque dei nostri ristoranti conosce il nome di tutti i ragazzi. Anche in Kenya è così”, ha aggiunto.

Sul futuro del figlio, Briatore ha espresso desideri semplici ma significativi: “È banale, ma gli auguro di avere la salute e di essere felice. Ma se si rendesse conto di non volere troppa pressione addosso e di desiderare una vita normale, vorrei solo che trovasse il modo di essere felice. Non è obbligato a fare quello che faccio io”. L’imprenditore ha inoltre rivelato un dettaglio sulla paghetta mensile di Nathan Falco, pari a 500 euro: “Mi sembra 500 euro al mese”.

Anche Elisabetta Gregoraci si è espressa in passato sulle critiche rivolte al figlio, difendendolo fermamente: “Non è un figlio di papà, ha dei valori”. Questo dimostra come entrambi i genitori siano impegnati nel trasmettere principi solidi al ragazzo, nonostante il contesto privilegiato in cui vive.

La relazione tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, sebbene ormai conclusa dal punto di vista sentimentale, continua ad essere un esempio di co-genitorialità rispettosa e collaborativa. Il loro impegno per garantire un futuro sereno a Nathan Falco evidenzia la maturità con cui hanno affrontato la separazione e le sfide che ne sono derivate.



