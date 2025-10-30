Lite furiosa col compagno: lo pugnala due volte, lo morde al collo e gli scaglia contro una cassettiera. Arrestata nel Napoletano





Un episodio di violenza domestica si è verificato ad Arzano, una cittadina situata nella provincia di Napoli, dove una donna di 47 anni è stata arrestata dai carabinieri per maltrattamenti e percosse nei confronti del suo compagno. L’aggressione è avvenuta all’interno della loro abitazione, dove la coppia viveva insieme. Secondo le prime ricostruzioni, la furia della donna sarebbe stata scatenata da un litigio familiare, la cui dinamica è ancora in fase di chiarimento da parte delle autorità.





La vittima, attualmente agli arresti domiciliari, condivideva la stessa casa con la donna. Testimoni del quartiere hanno riferito di aver udito grida e urla provenienti dall’appartamento, segno di un violento litigio in corso. Le circostanze precise che hanno portato all’aggressione non sono del tutto chiare, ma gli investigatori hanno raccolto informazioni sia dalla testimonianza della vittima sia da altre fonti.

Secondo quanto riportato, durante il litigio, la donna avrebbe afferrato un coltello da cucina dal cassetto della dispensa e avrebbe colpito il compagno due volte al fianco. Fortunatamente, l’uomo è riuscito a scansarsi parzialmente, il che ha fatto sì che le ferite riportate fossero superficiali. Il coltello, dopo il primo attacco, sarebbe caduto a terra, ma la donna non si è fermata qui. In un momento di estrema aggressività, ha mordicchiato il compagno tra spalla e collo, infliggendo ulteriori danni.

Non contenta, la 47enne ha poi afferrato una piccola cassettiera e l’ha lanciata contro l’uomo, seguita da una bottiglia di vetro, creando una situazione di grande caos e pericolo all’interno dell’abitazione. La violenza della scena ha portato a una chiamata al numero di emergenza 112, che ha attivato l’intervento dei carabinieri della tenenza di Arzano. I militari, giunti sul posto, hanno trovato la situazione tesa e sono riusciti a placare gli animi, ma per la donna sono scattate immediatamente le manette.

La 47enne è stata trasferita in carcere, mentre la vittima è stata medicata sul posto da un’ambulanza del 118 dell’ASL di Napoli. Le autorità stanno ora indagando su quanto accaduto, cercando di ricostruire in modo dettagliato la sequenza degli eventi che hanno portato a questo grave episodio di violenza domestica. Gli investigatori stanno raccogliendo prove e testimonianze per chiarire le dinamiche esatte della lite e il contesto in cui si è verificata.

Questo caso segna un altro capitolo nella triste cronaca della violenza domestica, un fenomeno che continua a preoccupare le autorità e la società civile. Le statistiche mostrano un aumento dei casi di violenza tra le mura domestiche, spingendo molte organizzazioni e istituzioni a lanciare campagne di sensibilizzazione e prevenzione.

La comunità di Arzano è scossa da questo episodio, e la notizia ha suscitato un forte dibattito tra i residenti. Molti si chiedono come sia possibile che tali eventi accadano in contesti familiari, dove ci si aspetterebbe un ambiente di sicurezza e rispetto reciproco. Le autorità locali hanno già avviato iniziative per affrontare il problema della violenza domestica, cercando di fornire supporto alle vittime e di educare la popolazione sui segnali di allerta.



