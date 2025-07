Lo chef Alessandro Borghese ha parlato della sua vita privata, raccontando del rapporto con i suoi tre figli e della curiosa proposta di matrimonio alla moglie Wilma Oliviero

Alessandro Borghese, noto chef e conduttore televisivo, ha rivelato alcuni dettagli della sua vita privata in un’intervista concessa a Lorella Capparucci per “Il Giorno”. Oltre a essere il volto di programmi di successo come “Quattro ristoranti”, Borghese ha condiviso aspetti personali legati alla sua famiglia e al suo percorso sentimentale.





Lo chef è sposato con Wilma Oliviero, con cui ha costruito una solida famiglia. Dal loro matrimonio sono nate due figlie: Arizona, venuta al mondo nel 2012, e Alexandra, nata nel 2016. Borghese ha dichiarato di essere molto protettivo nei confronti delle sue bambine: “Sono gelosissimo di loro”. Tuttavia, cerca di non imporre loro limiti e di lasciarle libere di esplorare il mondo: “Mi do i pizzicotti per stare zitto e le lascio fare”.

Oltre alle due figlie avute con Wilma Oliviero, lo chef ha anche un figlio maschio di 19 anni, nato da una precedente relazione. Il rapporto con quest’ultimo, però, è più complicato. Borghese ha spiegato di aver scoperto la paternità molto tempo dopo la nascita del ragazzo: “Non è un segreto. Ha 19 anni. Ho saputo di essere padre molto tempo dopo la sua nascita. L’ho riconosciuto e sono tuttora un puntuale sostenitore. Non ho avuto il modo di conoscerlo. L’ho visto solo su Internet.” Alla domanda sul motivo per cui non ci sia stato un incontro tra loro, Borghese ha risposto: “Ci sono dinamiche un po’ particolari in cui non posso entrare.”

Passando alla sua storia d’amore con Wilma Oliviero, lo chef ha raccontato come il loro primo incontro sia avvenuto durante un’intervista. Borghese si trovava a Milano e fu incuriosito dal nome della donna che doveva intervistarlo: “Ero a Milano per un’intervista. E chi mi doveva intervistare si chiamava Wilma. Un nome che mi ha incuriosito, mi suonava molto antico. Quando l’ho vista, devo dire che Wilma non era per niente antica.”

Wilma Oliviero aveva già lavorato in televisione, partecipando a programmi come “Tg rosa” e “Ok, il prezzo è giusto”. Borghese ha ammesso di non essere mai stato fidanzato ufficialmente prima di incontrarla: “Io non sono mai stato fidanzato ufficialmente, avevo storielle. Lei dopo 6 mesi l’ho sposata.” Da quel momento sono trascorsi diciassette anni di matrimonio.

Un episodio particolarmente divertente riguarda la proposta di matrimonio, avvenuta in circostanze insolite. I due si trovavano su un aereo durante una turbolenza che aveva spaventato i passeggeri. Borghese notò due posti liberi più avanti e propose alla moglie di cambiare posizione: “Le ho detto: ‘Spostiamoci’. Ma lei capisce ‘Sposiamoci’. E risponde emozionata: siii. Non ho voluto deluderla e l’ho sposata davvero.”

Attualmente, Alessandro Borghese è impegnato con le riprese dell’undicesima stagione del programma “Quattro ristoranti”, che continua a riscuotere grande successo tra il pubblico italiano.

La vita privata dello chef dimostra un equilibrio tra lavoro e famiglia, sebbene alcuni aspetti rimangano delicati e complessi, come il rapporto con il figlio maschio. Nonostante ciò, Borghese appare determinato a mantenere il suo ruolo di padre presente e responsabile per tutti i suoi figli.