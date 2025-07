Loredana Cannata ricoverata dopo l’Isola dei Famosi a causa di un incidente sott’acqua. La prova apnea della finale ha causato problemi respiratori e cardiaci

Dopo il ritorno dall’esperienza all’Isola dei Famosi, l’attrice Loredana Cannata ha condiviso sui social un aggiornamento sulle sue condizioni di salute, informando i suoi fan del ricovero in ospedale. L’incidente avvenuto durante la prova di apnea nella finale del programma ha avuto ripercussioni fisiche, costringendola a sottoporsi a diversi accertamenti medici. Attualmente si trova ricoverata nel reparto di cardiologia presso il Policlinico Gemelli di Roma, dove sta affrontando ulteriori esami.





Con un post su Instagram, Cannata ha raccontato di aver iniziato a sentirsi male poco dopo il suo rientro in Italia. “Venerdì mattina sono tornata a casa e, dopo solo 3 ore, visto che avevo difficoltà di respirazione e quella che si chiama ‘fame d’aria’, sono andata al pronto soccorso per farmi controllare”, ha scritto l’attrice. Dopo una lunga giornata di analisi e prelievi, è stata ricoverata per approfondire le problematiche legate al cuore e alle coronarie.

La situazione è emersa dopo che Loredana Cannata ha rivisto il video della prova apnea, durante la quale si è verificato l’incidente. “Ho calcolato i tempi: dopo 1 minuto e 5 secondi di apnea ho cercato di tornare in superficie ma sono rimasta incastrata sott’acqua più di 50 secondi”, ha spiegato nel suo messaggio. I capelli dell’attrice si erano impigliati, impedendole di risalire rapidamente. “Cercavo di strappare i capelli incastrati, cercando di spostare il mare dalla mia faccia, mentre la bocca ha cominciato ad aprirsi automaticamente per cercare aria e ingoiava acqua”, ha aggiunto.

L’episodio ha avuto un impatto significativo non solo sul piano fisico ma anche su quello psicologico. “Passata l’adrenalina iniziale con cui il corpo risponde al pericolo di morte, e l’euforia di essere sopravvissuta, che mi hanno dato la forza di un leone subito dopo, rimangono conseguenze fisiche e psicologiche che ora sto affrontando”, ha confessato Cannata.

L’attrice ha anche espresso gratitudine verso il personale sanitario che l’ha accolta e curata con professionalità. “Il mio primo letto dopo la stuoia è stato un letto d’ospedale, ma voglio ringraziare la struttura per la grande serietà con cui lavora, e la sanità italiana in genere, che a volte sbaglia e a volte insegna, ma che comunque accoglie e cura gratuitamente”, ha sottolineato.

L’esperienza vissuta durante la finale dell’Isola dei Famosi è stata particolarmente intensa per Loredana Cannata, che ha dimostrato grande determinazione nel superare il momento critico. Tuttavia, le conseguenze dell’incidente sott’acqua hanno richiesto un intervento medico tempestivo per evitare complicazioni più gravi.

Al momento, l’attrice è sotto osservazione presso il Policlinico Gemelli di Roma, dove gli specialisti stanno monitorando le sue condizioni e proseguendo con gli esami necessari. I suoi fan continuano a seguirla con affetto sui social, dove Cannata ha scelto di condividere apertamente quanto accaduto.

Questa vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza delle prove fisiche nei reality show, soprattutto quelle che comportano rischi elevati per i partecipanti. Nonostante l’impegno degli organizzatori nel garantire condizioni ottimali, episodi come quello vissuto da Loredana Cannata evidenziano la necessità di misure ancora più rigorose.

Non ho mai capito il senso di questi pali, gabbie, ostacoli vari nella prova apnea. Questa volta hanno rischiato davvero grosso, tra l’altro con dei precedenti proprio sulla prova apnea. #isola pic.twitter.com/esGqR0opjx — contechristino (@contechristino) July 2, 2025